Васиченко дебютировал за Lit Energy в матче с DMedia. Команда Литвина приняла условия белорусов

Михаил Литвин сообщил, что Lit Energy приняли условия DMedia по Ренату Васиченко

«Мы приняли решение съездить в Беларусь. Проблема что-ли? Любой каприз за ваш счет, пацаны», – сказал президент Lit Energy.

Напомним, СКА объявил об уходе Рената Васиченко. После форвард был замечен на тренировке Lit Energy.

Николай Осипов заявил, если DMedia и СКА согласятся, то лига разрешит Васиченко сыграть за Lit Energy. Также будут учитываться результаты опроса среди зрителей.

DMedia согласились , но с условием, что Васиченко должен будет праздновать голы в ворота его команды вместе с белорусами. Если игрок Lit Energy этого не cделает, то должен приехать в Минск после окончания сезона и поучаствовать в медиаактивностях DMedia.