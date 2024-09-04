СКА объявил об уходе Васиченко

Форвард СКА Ренат Васиченко покинул клуб

Об этом сообщили соцсети клуба.

Васиченко выступал за СКА с весны 2024-го. Летом он стал капитаном команды.

В 1-м туре Winline Кубка Медиалиги СКА играл против Lit Energy. Перед матчем Васиченко поспорил с президентом Lit Energy Михаилом Литвиным. Если бы в матче победит СКА, Литвин должен выплатить Васиченко 1 млн рублей. Если победит Lit Energy, Васиченко по истечении контракта со СКА должен был бы перейти в команду Литвина и выступать два сезона бесплатно.

Васиченко не вышел на поле, просидев весь матч в запасе в матче с Lit Energy. СКА обыграл Lit Energy, Литвин сразу после матча отдал миллион рублей.