СКА объявил об уходе Васиченко
Форвард СКА Ренат Васиченко покинул клуб
Об этом сообщили соцсети клуба.
Васиченко выступал за СКА с весны 2024-го. Летом он стал капитаном команды.
В 1-м туре Winline Кубка Медиалиги СКА играл против Lit Energy. Перед матчем Васиченко поспорил с президентом Lit Energy Михаилом Литвиным. Если бы в матче победит СКА, Литвин должен выплатить Васиченко 1 млн рублей. Если победит Lit Energy, Васиченко по истечении контракта со СКА должен был бы перейти в команду Литвина и выступать два сезона бесплатно.
Васиченко не вышел на поле, просидев весь матч в запасе в матче с Lit Energy. СКА обыграл Lit Energy, Литвин сразу после матча отдал миллион рублей.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал СКА
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