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  • Сергей Брейн о споре Васиченко и Литвина: «Пускай Ренат уходит, если что-то не нравится. Ему стоило прийти в раздевалку и кинуть бабки, сказать: «Мужики, вы красавцы»
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Сергей Брейн о споре Васиченко и Литвина: «Пускай Ренат уходит, если что-то не нравится. Ему стоило прийти в раздевалку и кинуть бабки, сказать: «Мужики, вы красавцы»

Сергей Брейн раскритиковал Рената Васиченко за спор перед игрой СКА – Lit Energy

Форвард СКА поспорил с Михаилом Литвиным на миллион рублей на результат матча.

«Для меня главное, что команда победила, каждый бился друг за друга. У нас в головах не было этой суммы в миллион рублей и мыслей, отдаст он деньги команде или нет.

Да, это инфоповод, очень круто, что такое существует, но, по моему мнению, Ренат не на уровне Миши. Литвин – президент клуба, который может себе это позволить, а Васиченко – игрок СКА, и он не должен позволять себе высказывания, что уйдет через 2-3 месяца в случае поражения.

Либо же он должен был прийти в раздевалку и кинуть эти бабки, сказать: «Мужики, вы просто красавцы!» Наша команда не должна зависеть от одного Рената.

Он может давать какие угодно интервью, это выглядит довольно забавно от игрока команды. Пускай уходит, если хочет или если ему что-то не нравится», – сказал представитель СКА корреспонденту Спортса’‘ Фирузу Анвари.

СКА обыграл Lit Energy в 1-м туре Winline Кубка Медиалиги (1:1, 3:1 Б). Сразу после матча Литвин отдал Васиченко миллион рублей наличными.

Образ дня: Жирков и Баста в костюмах казаков на матче СКА

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoСКА Ростов
logoРенат Васиченко
logoWinline Медиалига
Сергей Брейн
Михаил Литвин
logoLit Energy
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