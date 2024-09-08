Lit Energy встретится с DMedia на большом поле «Москвича» в Кубке Медиалиги
Lit Energy сыграет с DMedia во 2-м туре Winline Кубка Медиалиги
8 сентября, воскресенье
Lit Energy – DMedia – 15:00
Составы появятся за час до игры.
Матч пройдет в Москве на большом поле стадиона «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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