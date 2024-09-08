DMedia резрешат Васиченко сыграть за Lit Energy, если он будет праздновать голы в ворота его команды вместе с белорусами

DMedia готовы разрешить Ренату Васиченко сыграть за Lit Energy против них

«Наши условия к сегодняшнему матчу.

Если Ренат Васиченко будет заявлен за команду Lit Energy на 2-й тур Кубка Лиги, то каждый гол команды DMedia в ворота соперника он будет праздновать с нашей командой.

Если игрок Lit Energy этого не делает, то приезжает в Минск после окончания сезона на день и участвует в медиаактивностях команды 24 часа.

Миша, Ренат, вы готовы?» – написали в клубном телеграм-канале.

Напомним, СКА объявил об уходе из клуба Рената Васиченко. После форвард был замечен на тренировке Lit Energy.

Николай Осипов заявил, если DMedia и СКА согласятся, то лига разрешит Васиченко сыграть за Lit Energy. Также будут учитываться результаты опроса среди зрителей.

По регламенту Медиалиги команды могут дозаявлять игроков только в трансферное окно после 5-го тура.