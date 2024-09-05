Васиченко приступил к тренировкам с Lit Energy

Ренат Васиченко находится на тренировке Lit Energy

Напомним, что 1-м туре Winline Кубка Медиалиги бывший клуб Васиченко СКА играл против Lit Energy. Перед матчем игрок поспорил с президентом Lit Energy Михаилом Литвиным. Если в матче побеждал СКА, Литвин выплачивал Васиченко 1 млн рублей. В случае победы Lit Energy Васиченко по истечении срока контракта со СКА должен был бы перейти в команду Литвина и выступать два сезона бесплатно.

Васиченко не вышел на поле, просидев весь матч в запасе, в матче с Lit Energy. СКА одержал победу, Литвин сразу после игры отдал Ренату миллион рублей.

Вчера СКА объявил об уходе Рената Васиченко.