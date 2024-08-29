Тарасов о том, как заставил Н’Дойе помыть бутсы: «Я кинул их: иди, постирай. Он молча взял, помыл: «Деньги давай. Ты дурак, я нет, я денег заработал»

Дмитрий Тарасов однажды заставил Даме Н’Дойе помыть ему бутсы.

Футболисты вместе выступали за «Локомотив».

«Я кинул ему бутсы: иди, постирай. Пять тысяч дам, говорю. Он молча взял, помыл и приходит: «Деньги давай». Причем жестко так: «Money».

Я ##### (офигел): раз помыл, надо отдать. Он мне: «Ты дурак, я нет. Я помыл, мне #####, заработал денег», – рассказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России, выступающий сейчас за «Родину Медиа ».