Тарасов о том, как заставил Н’Дойе помыть бутсы: «Я кинул их: иди, постирай. Он молча взял, помыл: «Деньги давай. Ты дурак, я нет, я денег заработал»
Дмитрий Тарасов однажды заставил Даме Н’Дойе помыть ему бутсы.
Футболисты вместе выступали за «Локомотив».
«Я кинул ему бутсы: иди, постирай. Пять тысяч дам, говорю. Он молча взял, помыл и приходит: «Деньги давай». Причем жестко так: «Money».
Я ##### (офигел): раз помыл, надо отдать. Он мне: «Ты дурак, я нет. Я помыл, мне #####, заработал денег», – рассказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России, выступающий сейчас за «Родину Медиа».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
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