Тарасов об алкоголизме Бугаева: «Он мог в Томске исчезнуть на неделю, а находили его в местах, о которых лучше не знать. Прокапывали – и как ни в чем не бывало»
Дмитрий Тарасов вспомнил, как боролся с алкоголизмом Алексей Бугаев.
«Я в «Томи» поиграл с Алексеем Бугаевым. Это был топ-защитник, очень талантливый футболист.
Но его сгубили алкашка и вся эта дрянь. Он мог в Томске исчезнуть на неделю, его не могли найти. А находили в таких местах, о которых лучше не знать. Я слышал и видел это.
Его прокапывали, и он возвращался как ни в чем не бывало. Офигенный тип. А потом опять рюмка где-то попадала… Это алкоголизм», – отметил бывший игрок «Локомотива» и сборной России, выступающий сейчас за «Родину Медиа».
В ноябре прошлого года появилась информация, что Бугаев был задержан полицией с 495 г мефедрона.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости