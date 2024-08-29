Тарасов об алкоголизме Бугаева: «Он мог в Томске исчезнуть на неделю, а находили его в местах, о которых лучше не знать. Прокапывали – и как ни в чем не бывало»

Дмитрий Тарасов вспомнил, как боролся с алкоголизмом Алексей Бугаев.

«Я в «Томи » поиграл с Алексеем Бугаевым . Это был топ-защитник, очень талантливый футболист.

Но его сгубили алкашка и вся эта дрянь. Он мог в Томске исчезнуть на неделю, его не могли найти. А находили в таких местах, о которых лучше не знать. Я слышал и видел это.

Его прокапывали, и он возвращался как ни в чем не бывало. Офигенный тип. А потом опять рюмка где-то попадала… Это алкоголизм», – отметил бывший игрок «Локомотива» и сборной России, выступающий сейчас за «Родину Медиа ».

В ноябре прошлого года появилась информация , что Бугаев был задержан полицией с 495 г мефедрона.