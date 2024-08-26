Кокорин может сыграть за «Родину Медиа» Тарасова в Кубке Лиги

Теги Дмитрий Тарасов Арис высшая лига Кипр Александр Кокорин Winline Медиалига Родина Медиа Winline Суперкубок Медиалиги Кубок Лиги МФЛ Медиафутбол

Александр Кокорин готов сыграть за «Родину Медиа» в Winline Кубке Лиги.

«Встретились с Кокорой, сказал, что готов выйти за «РМ» в полуфинале и финале Кубка!» – написал президент «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов.

«Родина Медиа» – медиафутбольная команда, созданная летом 2022-го рэпером T-Killah и бывшим игроком сборной России Дмитрием Тарасовым. Победитель третьего сезона Winline Медиалиги и Суперкубка.

Кубок Лиги – осенний турнир, проводимый Медиалигой. В турнире сыграют 14 медиафутбольных команд. Полуфиналы и финал пройдут Баку.

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5 комментариев
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везде успевает, человек-пароход!
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Кокорину что уже надоело за Кипровский Арис играть 🤔🤔🤔
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Кокорин в полуфинале РМ - Пекин. Победитель выходит на Кофеманию.
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Саня, не надо, лучше дальше на Кипре кайфуй)
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Пусть переходит полностью , на контракт! И тогда пусть играет с клоунами!
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