Кокорин может сыграть за «Родину Медиа» Тарасова в Кубке Лиги

Александр Кокорин готов сыграть за «Родину Медиа» в Winline Кубке Лиги.

«Встретились с Кокорой, сказал, что готов выйти за «РМ» в полуфинале и финале Кубка!» – написал президент «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов.

« » – медиафутбольная команда, созданная летом 2022-го рэпером T-Killah и бывшим игроком сборной России Дмитрием Тарасовым. Победитель третьего сезона и Суперкубка.

– осенний турнир, проводимый Медиалигой. В турнире сыграют 14 медиафутбольных команд. Полуфиналы и финал пройдут Баку.