Цифра дня: 2,2 млн рублей тратит Дмитрий Тарасов в месяц. На что уходит?

«Не надо экономить на себе».

Новый тренд в российском футболе – игроки говорят, что тратят достаточно скромные (по сравнению с зарплатами) деньги. Антону Зиньковскому хватает 150-200 тысяч рублей в месяц, вратарю «Крыльев» Иван Ломаеву – 250 тысяч. Владислав Сарвели из «Локомотива» признался, что проживет и на 50 тысяч.

«Сколько смотрел, всегда смеялся сам над этим. Ну это же бред, я считаю. Тем более если ты живешь в Москве. Это у ребят из Москвы спрашивали. Я не верю», – потроллил коллег Андрей Мостовой из «Зенита».

А вот мини-исследование Спортса’’ – никто из игроков не признался, что тратит больше 500 тысяч в месяц.

Дмитрий Тарасов ломает тренд. Экс-игрок «Локомотива» и президент «Родины Медиа» пришел на ютуб-канал «proПУСК» и в деталях рассказал о расходах. Оказалось, что Тарасов тратит в среднем 2 204 040 рублей в месяц .

На что уходит такая сумма?

На быт и семью: полмиллиона в месяц жене, 100 тысяч на детский сад, не против летать эконом-классом

– Недавно мы въехали в дом, на аренду трачу 300 тысяч в месяц. Это таунхаус. На оплату коммунальных услуг уходит 12 тысяч. Коммерческих площадей у меня нет. Все имущество, все машины – на жену. Я – бомж .

У меня все чисто, нет кредитов и долгов. Могу доказать, зайти на Госуслуги. У жены есть ипотека, она квартиру взяла. Там небольшой платеж – 60 тысяч в месяц.

Конкретной сумму, которую я перевожу жене ежемесячно, нет. Если ей что-то нужно, то она говорит. Думаю, что полмиллиона в месяц я ей перевожу. Но сюда входят продукты, дети, другие расходы. Остаток она тратит на себя. За продукты отвечает жена, она заказывает все через интернет. Если иду я, то беру для кайфа – сладости, конфеты .

Няня – 120 тысяч в месяц. Еще с нами четвертый год живет семья, которая помогает по дому – 150 тысяч.

Сейчас сын пошел в детский сад – это 100 тысяч в месяц. Дочки занимаются художественной гимнастикой – если не ошибаюсь, 45 тысяч в месяц на двоих.

Репетиторов у детей нет. Насчет игрушек…я щедрый папа. Я могу увидеть детский магазин, зайти и купить им что-то. На это уходит тысяч 50 в месяц.

Не ездили отдыхать полтора года. По понятной причине – рождение нашего младшего, Ярославчика. Мы летим на долгожданный отдых, на Мальдивы. Но тут помогает наша известность, это частично бартерная история. Билеты – не бизнес-класс, абсолютно нет. Я спокойно отношусь и к эконом-классу .

600 тысяч билеты вышли. Плюс отдых – такая же сумма.

Рабочие расходы: завел ютуб-канал, ведет пять бизнес-проектов

– Мне повезло, у меня есть Никита, он всегда со мной. Он и директор, и рилсмейкер. У него нет ежемесячной зарплаты, но если он принес мне рекламу или что-то еще, то я всегда плачу очень щедрый процент.

Мы запустили семейный ютуб-канал. На монтаж одного ролика тратим 15 тысяч, выпускаем два ролика в месяц. Сейчас немного задержались, скоро выйдет сразу три ролика.

У меня много бизнес-идей, в этой сфере я сейчас развиваюсь. Я тебе честно скажу, на данном этапе есть пять проектов, которыми я занимаюсь. Я уверен, они реализуются.

На что еще тратит Тарасов? 60 тысяч на дизайнерскую футболку, 15-20 – на благотворительность

– «Билайн» – форева. Это не реклама, я с ними со школы, наверное. У меня есть человек, с которым я общаюсь. Я могу ему позвонить, он подключит все, что нужно – роуминги и так далее. Не много выходит, тысяч 10 в месяц.

Подписки на онлайн кинотеатры есть, но за них платят другие.

[Рестораны, бары, кальяны, клубы] – безусловно, это есть. Мы любим ходить. Тысяч 200 в месяц.

На бензине экономлю, потому что у меня электрокары, китайцы. Комплексная мойка стоит около трех тысяч. Я мою два раза в неделю. На такси в среднем тысяч 30 в месяц.

[Красота, здоровье, спорт, массаж, бани, косметологи] – здесь повезло. Я пользуюсь своей популярностью и многое из перечисленного делаю по бартеру, за рекламу. Уверен, я экономлю существенную сумму .

Люблю выглядеть красиво. Можно купить майку за тысячу рублей, но это будет красиво. Самое главное – как ты подберешь. Я могу купить себе футболку раз в месяц [показывает на футболку Vetements – швейцарской компании по производству дизайнерской одежды] – ну сколько? 60 тысяч.

[Помощью и благотворительностью] занимаюсь постоянно. Мне пишут разные люди, просят о помощи. Они не просят конкретную сумму. В среднем 15-20 тысяч трачу, но это условно.

О самой дорогой покупке и неудачном вложении

– Это машина кабриолет SL. У меня была мечта взять кабриолет, но я понял, что это вообще ненужная вещь. За все лето я раза четыре всего проехался с открытой крышей. На тот период она стоила около 10 миллионов.

[Самый большой обман на деньги] случился, когда я еще играл на профессиональном уровне. Вкладывал в какие-то бизнесы. Речь о сумме от 30 до 50 миллионов

Об отношении к деньгам

– Я не очень люблю считать и не люблю экономить. Я считаю, что вообще не нужно экономить на себе, на своей семьей. Надо жить здесь и сейчас. Я живу сегодняшним днем. И если моя жена что-то хочет – пожалуйста, покупай, кайфуй. Ее эмоции – это и мое состояние. И если она рада и счастлива, то и у меня будет все хорошо. Поэтому я не жалею для нее ничего.

Я считаю, что это шоу полезно. С таким же блиц-опросом можно подходить к обычным людям. Мне было бы любопытно узнать сколько получает медсестра или кто-то еще. Куда и сколько они тратят. Это интересный формат, и я был удивлен, что у меня вышла такая сумма. Я сейчас пересчитаю обязательно.

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Фото: инстаграм Анастасии Костенко; телеграм-канал «Мысли Тарасова»