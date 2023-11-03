Бугаев арестован до 31 декабря по делу о покушении на сбыт наркотиков. Сообщалось, что его задержали с 495 г мефедрона

Алексей Бугаев арестован по делу о покушении на сбыт наркотиков.

Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста экс-футболисту сборной России, обвиняемому в покушении на сбыт наркотиков, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Прикубанским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Алексея Бугаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Рассмотрев материалы, суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря», – говорится в сообщении.

В среду в ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналистам сообщали о возбуждении уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в отношении 42-летнего жителя Москвы, у которого изъяли около 0,5 кг производного N-метилэфедрона.

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