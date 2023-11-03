Бугаев арестован до 31 декабря по делу о покушении на сбыт наркотиков. Сообщалось, что его задержали с 495 г мефедрона

Теги Локомотив Алексей Бугаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Торпедо Краснодар Футбол

Алексей Бугаев арестован по делу о покушении на сбыт наркотиков.

Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста экс-футболисту сборной России, обвиняемому в покушении на сбыт наркотиков, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Прикубанским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Алексея Бугаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Рассмотрев материалы, суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря», – говорится в сообщении.

В среду в ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналистам сообщали о возбуждении уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в отношении 42-летнего жителя Москвы, у которого изъяли около 0,5 кг производного N-метилэфедрона. 

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28 комментариев

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Hong Kil
Наркотики - в тюрьму! Наркотики и покушение на убийство - улучшенный контракт!
+26
-7
+19
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
надо бежать и переходить в Аякс
+15
-3
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Никита Алексеев
«Бывший футболист Бугаев улетел в Нидерланды»
+9
-4
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Иван Гульмеш
Ответ Александр Земляков
В ФК "Бутырка" уже не то что лавка, место в заявке переполнено
Учитывая возраст Бугаева, у Бутырки появился новый тренер
+5
0
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Hot Poop
Уникальный персонаж российского футбола, конечно. Ладно там Кокорины-Мамаевы - таких веселых тусовщиков всегда было много. Бугаев же, судя по рассказам о нем, какой-то совсем маргинально-дурной.
+4
0
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maximilian_15
Леха_228
+4
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savik-A.M.
Ответ WelcomeBackPURE
Он да, а почему промес еще на свободе ????
а почему Россия кого то должна выдавать Нидерландам ? Если не в курсе , там по решению какого то суда и на Путина ордер есть
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savik-A.M.
Ответ MarioSmolov
а может потому что Промес преступник? даже рецидивист
рецидивист когда две и более отбытых судимости , ты даже сам не понимаешь про что пишешь
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Sergey Goncharov
Ответ abrusevshii chechen
Зато Новыи год, будет омечать на свободе
Не очень понятно, правда, какой именно год, с такой статьей. 31го продлят меру еще на два месяца, и всё.
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Амин Чич
Самый известный "закладчик" получается
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Николай Коровин
Ответ maximilian_15
Леха_228
228 пудрим носик
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MarioSmolov
Ответ savik-A.M.
рецидивист когда две и более отбытых судимости , ты даже сам не понимаешь про что пишешь
дважды должен сидеть,но чудом не сидит. не считается рецидивистом? ок че
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savik-A.M.
Ответ schwein
Это вы сейчас прикольно Промеса и Путина сравнили. Один простой футболист, которых тысячи. А второй глава государства с дипломатическим иммунитетом.
Я пишу ровно про то что Россия не обязана выполнять их приговоры , Промес в России ничего не нарушал и точка , а те пусть идут лесом , они тоже никого никогда России не выдадут . В Европе давно уже живёт в свое удовольствие Ахмет Закаев , которого просили выдать за более опасную статью как у Промеса - тераризм , и ничего , интервью раздает себе свободно
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Kassetchik
Всегда было с им всё понятно: защитник под 9 номером
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Артем Кочешев
вместе с Промесом работали?
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abrusevshii chechen
Зато Новыи год, будет омечать на свободе
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TC@ER18
пабло алексей бугаев эскобар
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Ник Прост
Хоть убейте, не могу вспомнить такого футболера, еще и "сборника", сказали из Торпедо, но оттуда в сборной последним играл еще Эдик Стрельцов...
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Barsa1984
Даркнет в действии
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Adeen
Ох, трудно ему будет. Адвокат должен добиться смены части статьи. Иначе - вообще жопа.
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Александр Земляков
В ФК "Бутырка" уже не то что лавка, место в заявке переполнено
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