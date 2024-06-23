«По сумме обоих матчей «Амкал» был 100% сильнее». Васант о противостоянии 2Drots и «Амкала» в четвертьфинале

Васант считает, что «Амкал» был сильнее 2Drots в 1/4 финала Winline Медиалиги.

– Действительно ли переиграл 2Drots?

– По сумме обоих матчей «Амкал» был 100% сильнее. Буллиталити все решили. Единственное, что бы я отметил, что если у « » оставались хотя бы 10-15% сил, то надо было добавить в игре. В какой-то момент обе команды начали играть на удержание. Мне кажется, у «Амкала» были ресурсы, чтобы добить 2Drots.

– За счет чего «Амкал» превзошел 2Drots?

– За счет организации, за счет опыта Маврина. Вот, казалось бы, у Маврина нет суперстартовой скорости, но как он обводил, как он зарабатывал фолы, как он руководил игрой.

Как Ряба классно сыграл. План Сослана сработал вчера. Удивительной была схема с пятью защитниками. При этом у «дротов» не было никакого преимущества ни в центре поля, ни в контроле мяча.

Для меня «Амкал» выиграл по футбольному, но проиграл в буллиталити. Это тоже часть игры.

– У 2Drots нет такого игрока по уровню, как ?

– Тут не про уровень, а комплексно. Вася и медийно, и футбольно умный парень. Он знает, как поджечь, как спровоцировать, как увидеть поле, правильную зону. Он играет только за счет головы. В этом смысле он один из лучших в лиге, – рассказал блогер в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

Напомним, 2Drots и «Амкал» сыграли вничью по сумме двух встреч, но «дроты» переиграли команду в серии буллиталити (2:1,1:2, 4:3 Б).