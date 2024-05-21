Владислав Радимов: «Sports – единственный паблик о медиафутболе, на который я подписан»
Владислав Радимов заявил, что из пабликов медиафутбола подписан только на Sports.
– Вы говорили про взаимоотношения судей и игроков. А если обсудить взаимоотношения судей и представителей команд на бровке? Последний резонирующий случай – Алан Гатагов, который всех обматерил и получил дисквалификацию.
– Это логично. Есть грань, которую переходить не надо. Тем же матом можно ругаться по-разному. Надо себя стараться контролировать.
– У Гатагова, видимо, не очень получается...
– Честно, не видел этот момент.
– А вы вообще много смотрите фрагментов из медиафутбола? Или концентрируетесь только на команде?
– Я подписан на паблик Sports о медиафутболе. Всю основную информацию я читаю там.
– Единственный паблик о медиафутболе?
– Да, – заявил главный тренер «Чисто Питер».
Следите за главными новостями медиафутбола в телеграм-канале Медиафутбол на Sports