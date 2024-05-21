Владислав Радимов: «Sports – единственный паблик о медиафутболе, на который я подписан»

Владислав Радимов заявил, что из пабликов медиафутбола подписан только на Sports.

– Вы говорили про взаимоотношения судей и игроков. А если обсудить взаимоотношения судей и представителей команд на бровке? Последний резонирующий случай – Алан Гатагов, который всех обматерил и получил дисквалификацию.

– Это логично. Есть грань, которую переходить не надо. Тем же матом можно ругаться по-разному. Надо себя стараться контролировать.

– У Гатагова, видимо, не очень получается...

– Честно, не видел этот момент.

– А вы вообще много смотрите фрагментов из медиафутбола? Или концентрируетесь только на команде?

– Я подписан на паблик Sports о медиафутболе. Всю основную информацию я читаю там.

– Единственный паблик о медиафутболе?

– Да, – заявил главный тренер «Чисто Питер».

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