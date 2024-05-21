Владислав Радимов: «Sports – единственный паблик о медиафутболе, на который я подписан»

Теги Владислав Радимов Sports.ru Алан Гатагов Winline Медиалига Севастиан «Крысева» Терлецкий FC Bus Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов заявил, что из пабликов медиафутбола подписан только на Sports.

– Вы говорили про взаимоотношения судей и игроков. А если обсудить взаимоотношения судей и представителей команд на бровке? Последний резонирующий случай – Алан Гатагов, который всех обматерил и получил дисквалификацию.

– Это логично. Есть грань, которую переходить не надо. Тем же матом можно ругаться по-разному. Надо себя стараться контролировать.

– У Гатагова, видимо, не очень получается...

– Честно, не видел этот момент.

– А вы вообще много смотрите фрагментов из медиафутбола? Или концентрируетесь только на команде?

– Я подписан на паблик Sports о медиафутболе. Всю основную информацию я читаю там.

– Единственный паблик о медиафутболе?

– Да, – заявил главный тренер «Чисто Питер».

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5 комментариев
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И зря, Влад
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Медиафутбол это как наступить в коровье дерьмо.Вроде потом можно очистить подошву,но в памяти останется.
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Чё еще за паблик?
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Ответ Forte Live
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Радимова
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