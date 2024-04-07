Терлецкий о бойкоте против него: «Не ожидал от «Титана», «Денег», Fight Nights и «Народной». От остальных – не удивился»

Журналист Севастиан Терлецкий поделился мнением о бойкоте против него.

– Твои первые эмоции, когда ты узнал о бойкоте?

– Я узнал заранее. Мне показалось это не логичным. Не понимаю их логику: «Ты про нас мало пишешь, и мы теперь запрещаем тебе писать про нас». А какой выход тогда?

Расстроили некоторые люди, которые присутствуют в этом списке. Не ожидал от «Титана», «Денег», Fight Nights и «Народной». От остальных – не удивился.

Знаю, кто главный инициатор бойкота. Азамат рассказывал, что это он придумал. Даже знаю, кто пишет эти письма.

– Потеряешь ли ты контент из-за бойкота?

– Никто не знает. Можно было бы сказать: «Да мне пофиг, никакой потери нет». Но в жизни может случиться что угодно. Персонаж, который казался неинтересным, в моменте, может стать гиперактуальным, – рассказал автор телеграм-канала « » в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, ряд клубов бойкотировали телеграм-канал «Крысева», так как считают его «пресс-службой 2Drots».

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