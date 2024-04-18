Карпов написал, что «Деньги Рокетов» не поддержат бойкот «Крысевы». Станос и Егоров это опровергли

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Станос опроверг информацию, что «Деньги Рокетов» не будут бойкотировать Крысеву.

Журналист Иван Карпов в личном телеграм-канале сообщил, что «Деньги Рокетов» не будут поддерживать бойкот телеграм-канала «Крысева».

Станос отрегировал на эту информацию: «Где я сказал, что вышел из «семерки», потому что отказался от бойкота или потому что меня кто-то попросил?»

Также высказался и Дмитрий Егоров: «Смешно, когда кто-то говорит за Станоса. Или вы уже не только на бровке, а в его голове?»

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