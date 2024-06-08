Хавбек «Химок» Магомедов: «Лучше играть в Медиалиге, в Москве, чем кататься по Второй лиге»

Бутта Магомедов рассказал о преимуществах Winline Медиалиги перед Второй лигой.

– В этом году ты дважды соприкоснулся с медиафутболом, сыграл в составе сборной ФНЛ против команды Медиалиги. Был ли рад вызову?

– Поучаствовал с интересом, мы весело провели время. Учитывая, что все проходило в Дагестане, было вдвойне любопытно, потому что на игру смогли прийти мои родственники. Редко удается с ними увидеться. Хорошо, что в этом сезоне были матчи против махачкалинского «Динамо». Хотя мы и в следующем с ним встретимся.

– Просматривал фото твоего выпуска из академии, обнаружил там Григория Коробова. Он же Гриня, действующий футболист медиаклуба « ». Следишь за ним или еще за кем-либо в Медиалиге?

– Конечно, мы с ним до сих пор очень близко общаемся. Этот человек, наверное, один из самых близких мне из того интерната. Вообще много знакомых играют в Медиалиге, потому что она уже, скорее, полупрофессиональная. В некоторых аспектах там даже больше профессионализма, чем в ФНЛ-2.

– Как относишься к Медиалиге как к явлению?

– Конечно, положительно. Да, там особенные правила, особенное отношение друг к другу, к футболу в целом, но я смотрю на это со стороны футболиста и вижу достаточно хорошие условия для спортсменов. Лучше играть в , в Москве, с хорошими условиями, чем кататься по Второй лиге.

– Можешь представить себя в медиафутболе, например, на закате карьеры?

– Спокойно. Точно не вижу себя в каких-то провокативных моментах, связанных с медиафутболом. Мне такое не нравится. А выйти на поле и поиграть в футбол – почему нет? Игра везде азартна, – сказал хавбек «Химок».

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