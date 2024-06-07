СКА не планирует уходить из Медиалиги. Команда обновит состав на 70 процентов

В СКА рассказали о будущем клуба после провального сезона в Winline Медиалиге.

Команда из Ростова-на-Дону в дебютном сезоне в МФЛ проиграла все семь матчей с общим счетом 8:18 и заняла последнее место в группе.

«Это ужас. На невезение списывать такие результаты тоже не хочется. К сожалению, в чем-то мы слабые, будем меняться, менять основной костяк, процентов 70. Вы увидите другой СКА.

Будем готовиться к стыкам Кубка лиги. Посмотрим, попадем туда или нет. В любом случае жизнь команды продолжается, мы видим перспективы, видим, как собрался стадион в Ростове-на-Дону, на Василия Михайловича ориентируется много людей», – сказал представитель команды Сергей Брейн корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.