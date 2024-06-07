Алишер: «Это будет высокомерно, если я назову себя лучшим игроком лиги. Я не собираюсь так говорить»
Алишер Рахимов не стал называть себя лучшим игроком Winline Медиалиги.
– Ты сейчас чувствуешь себя лучшим игроком лиги?
– Часто задают этот вопрос, и я не знаю, как на него ответить. За игрока должны говорить другие.
Это прозвучит высокомерно, если я назову себя лучшим. Я не собираюсь так говорить. То, что я делаю, я делаю для команды.
Пусть за меня говорят другие и мои результаты на поле, – сказал полузащитник «БроукБойз» корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.