Алишер: «Это будет высокомерно, если я назову себя лучшим игроком лиги. Я не собираюсь так говорить»

Алишер Рахимов не стал называть себя лучшим игроком Winline Медиалиги.

– Ты сейчас чувствуешь себя лучшим игроком лиги?

– Часто задают этот вопрос, и я не знаю, как на него ответить. За игрока должны говорить другие.

Это прозвучит высокомерно, если я назову себя лучшим. Я не собираюсь так говорить. То, что я делаю, я делаю для команды.

Пусть за меня говорят другие и мои результаты на поле, – сказал полузащитник « » корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.