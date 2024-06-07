Алишер: «Это будет высокомерно, если я назову себя лучшим игроком лиги. Я не собираюсь так говорить»

Теги Winline Медиалига БроукБойз Алишер Рахимов Медиафутбол

Алишер Рахимов не стал называть себя лучшим игроком Winline Медиалиги.

 – Ты сейчас чувствуешь себя лучшим игроком лиги?

– Часто задают этот вопрос, и я не знаю, как на него ответить. За игрока должны говорить другие.

Это прозвучит высокомерно, если я назову себя лучшим. Я не собираюсь так говорить. То, что я делаю, я делаю для команды.

Пусть за меня говорят другие и мои результаты на поле, – сказал полузащитник «БроукБойз» корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

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