2Drots сыграют с «Народной Командой» на 4-м поле академии «Спартака», FC Bus – с «Амкалом» на «Москвиче». Расписание 8-го тура Медиалиги

Теги СКА Ростов Эгриси Амкал 2Drots ЛФК Рома Winline Медиалига Деньги Рокетов GOATS БроукБойз Родина Медиа Fight Nights ФК 10 ФК Матч ТВ Народная Команда ЛФК «Титан» FC Bus Чисто Питер FC DMedia ФК Тандем Lotus Кони Медиафутбол

Стало известного расписание восьмого тура Winline Медиалиги.

Медиалига

8-й тур

7 июня, пятница

«БроукБойз» – СКА. Начало матча – 18:00;

«Эгриси» – «Родина Медиа». Начало матча – 21:00.

Все игры пройдут в Москве на малом поле стадиона «Москвич».

8 июня, суббота

«Деньги Рокетов» – DMedia. Начало матча – 11:30;

Lotus – «Чисто Питер». Начало матча – 14:00;

FC Bus – «Амкал». Начало матча – 18:00;

«Титан» – «Кони». Начало матча – 21:00.

Все игры пройдут в Москве на малом поле стадиона «Москвич».

9 июня, воскресенье

ФК «Матч ТВ» – ЛФК «Рома». Начало матча – 12:00;

GOATS – Fight Nights. Начало матча – 14:30;

«Народная Команда» – 2Drots. Начало матча – 18:00;

ФК «10» – «Тандем». Начало матча – 20:00.

Все игры пройдут в Москве на четвертом поле академии «Спартака».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий