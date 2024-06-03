2Drots сыграют с «Народной Командой» на 4-м поле академии «Спартака», FC Bus – с «Амкалом» на «Москвиче». Расписание 8-го тура Медиалиги

Стало известного расписание восьмого тура Winline Медиалиги.

Медиалига

8-й тур

7 июня, пятница

«БроукБойз» – СКА. Начало матча – 18:00;

«Эгриси» – «Родина Медиа». Начало матча – 21:00.

Все игры пройдут в Москве на малом поле стадиона «Москвич».

8 июня, суббота

«Деньги Рокетов» – DMedia. Начало матча – 11:30;

Lotus – «Чисто Питер». Начало матча – 14:00;

FC Bus – «Амкал». Начало матча – 18:00;

«Титан» – «Кони». Начало матча – 21:00.

Все игры пройдут в Москве на малом поле стадиона «Москвич».

9 июня, воскресенье

ФК «Матч ТВ» – ЛФК «Рома». Начало матча – 12:00;

GOATS – Fight Nights. Начало матча – 14:30;

«Народная Команда» – 2Drots. Начало матча – 18:00;

ФК «10» – «Тандем». Начало матча – 20:00.

Все игры пройдут в Москве на четвертом поле академии «Спартака».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.