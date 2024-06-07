У Прокопа 0 голов с игры и 0 ассистов на групповой стадии Winline МФЛ-5

Михаил Прокопьев не забивал с игры и не ассистировал в этом сезоне Winline МФЛ.

21-летний полузащитник перешел в « » из «Амкала» перед стартом пятого сезона .

В семи матчах групповой стадии хавбек забил всего один гол – в ворота «Ромы» с пенальти в 4-м туре.

За все время выступлений в МФЛ Прокоп пока ни разу не забивал больше одного гола за сезон.

«РМ» вышла в плей-офф и сохраняет шансы напрямую пробиться в четвертьфинал с первого места в группе.