Сослан Гатагов: «В «Амкале» стало лучше без Прокопа. Сейчас он не дает ничего сильного «Родине Медиа. Это просто футболист»

Сосан Гатагов рассказал, что в «Амкале» стало лучше без Прокопа.

– Жалеешь ли ты, что кто-то из футболистов покинул «Амкал»?

– Нет. Какой смысл, если это мое решение.

– А Прокоп?

– Наоборот, мне кажется, стало лучше.

– Для клуба или футбольной команды?

– В целом для процесса.

– Считаешь, что он недотягивал уровень «Амкала»?

– Миша неплохой футболист. Но я сейчас смотрю на Прокопа – это просто футболист, который ничего сильного не дает « ». Вы видите? Я не вижу ничего. Там Алекс и дают, еще Бидловский что-то дает. И оборона добегает. Алекс сейчас является лучшим игроком «Родины Медиа», – сказал главный тренер « ».