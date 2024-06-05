Сослан Гатагов: «В «Амкале» стало лучше без Прокопа. Сейчас он не дает ничего сильного «Родине Медиа. Это просто футболист»
Сосан Гатагов рассказал, что в «Амкале» стало лучше без Прокопа.
– Жалеешь ли ты, что кто-то из футболистов покинул «Амкал»?
– Нет. Какой смысл, если это мое решение.
– А Прокоп?
– Наоборот, мне кажется, стало лучше.
– Для клуба или футбольной команды?
– В целом для процесса.
– Считаешь, что он недотягивал уровень «Амкала»?
– Миша неплохой футболист. Но я сейчас смотрю на Прокопа – это просто футболист, который ничего сильного не дает «Родине Медиа». Вы видите? Я не вижу ничего. Там Алекс и Джама дают, еще Бидловский что-то дает. И оборона добегает. Алекс сейчас является лучшим игроком «Родины Медиа», – сказал главный тренер «Амкала».