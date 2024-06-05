Сослан Гатагов: «В «Амкале» стало лучше без Прокопа. Сейчас он не дает ничего сильного «Родине Медиа. Это просто футболист»

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Сосан Гатагов рассказал, что в «Амкале» стало лучше без Прокопа.

– Жалеешь ли ты, что кто-то из футболистов покинул «Амкал»?

– Нет. Какой смысл, если это мое решение.

– А Прокоп?

– Наоборот, мне кажется, стало лучше.

– Для клуба или футбольной команды?

– В целом для процесса.

– Считаешь, что он недотягивал уровень «Амкала»?

– Миша неплохой футболист. Но я сейчас смотрю на Прокопа – это просто футболист, который ничего сильного не дает «Родине Медиа». Вы видите? Я не вижу ничего. Там Алекс и Джама дают, еще Бидловский что-то дает. И оборона добегает. Алекс сейчас является лучшим игроком «Родины Медиа», – сказал главный тренер «Амкала».

 

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