Кушанашвили составил рейтинг после 1-го тура Медиалиги: Прокоп – лучший игрок, звезда тура – сам Отар

Отар Кушанашвили представил свой топ по итогам 1-го тура Winline Медиалиги.

ЗВЕЗДА ТУРА

Разумеется, Я. Ибо Я – ЗВЕЗДА любого тура и любого сезона.

Совершенно очевидно, что я – особенно с учетом того, с каким смирением и блеском я прошел УМО. УЖЕ ПЕРСОНА ГОДА.

ИГРОК ТУРА

МИША ПРОКОП. Как выразился классик, «он привстал на цыпочки и превзошел свой природный рост».

СОБЫТИЕ ТУРА

Выход GOATS и «МАТЧ ТВ» с детьми.

Еще один трогательнейший момент – выход на поле внука человека, для которого футбол был высшим нервом существования мира, – ЮРИЯ РОЗАНОВА.

Я сказал трепетно любимому Н. ОСИПОВУ, что именно такие акции делают лигу предприятием «солнечной ориентации».

ПЕРЕБОР ТУРА

Когда кто-то с кем-то общается, как РАДИМОВ с ВАСЕЙ МАВРИНЫМ, я начинаю сомневаться, что мы существа одного вида.

Трэш-ток – это ведь хоть и специальное, но искусство, а «А-####! Иди на ###!» – это уровень инфузории туфельки.

Радимов, каким я его знал, добрый парень, а хочет казаться приветливым, как булыжник, громилой.

С нетерпением буду ждать, когда он в таком тоне чего-нибудь сказанет даже не мне, ибо это детсадовское выкобенивание на меня давно наводит сон, – а, например, чеченцу или дагестанцу.

ФРАЗА ТУРА

«Мой уход из МФЛ – это все равно что уход РОНАЛДУ из «РЕАЛА».

Когда смотришь на КРАПА, как будто живущего в состоянии терзающего душу невроза, вспоминаешь вот это: «Плохое случается с нами не потому, что мы плохие, а потому что не обращали внимание на главное».

ПОБЕДА ТУРА

Выбирал между «АМКАЛОМ» И ФК «10».

И все-таки СОСЛАН ГАТАГОВ: я за него персонально болею. Он, равно и его брат, убеждены, что футбол возносит будни до поэзии. А это правда.

Как сущая правда и то, что в номинации ЧЕЛОВЕК ТУРА равных нет САНЕ ЗУЕВУ, «ТИТАН».

Именно ЧЕЛОВЕК, не ПЕРСОНА: человечность.

КОМАНДА ТУРА

ФК «10» И «БРОУК БОЙЗ».

Свою я не называю по одной разочаровавшей меня причине: боязнь бить по воротам у «РОДИНЫ МЕДИА» далека от самых снисходительных понятий о норме», – написал медиадиректор «РМ».