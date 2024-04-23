Кушанашвили составил рейтинг после 1-го тура Медиалиги: Прокоп – лучший игрок, звезда тура – сам Отар
Отар Кушанашвили представил свой топ по итогам 1-го тура Winline Медиалиги.
ЗВЕЗДА ТУРА
Разумеется, Я. Ибо Я – ЗВЕЗДА любого тура и любого сезона.
Совершенно очевидно, что я – особенно с учетом того, с каким смирением и блеском я прошел УМО. УЖЕ ПЕРСОНА ГОДА.
ИГРОК ТУРА
МИША ПРОКОП. Как выразился классик, «он привстал на цыпочки и превзошел свой природный рост».
СОБЫТИЕ ТУРА
Выход GOATS и «МАТЧ ТВ» с детьми.
Еще один трогательнейший момент – выход на поле внука человека, для которого футбол был высшим нервом существования мира, – ЮРИЯ РОЗАНОВА.
Я сказал трепетно любимому Н. ОСИПОВУ, что именно такие акции делают лигу предприятием «солнечной ориентации».
ПЕРЕБОР ТУРА
Когда кто-то с кем-то общается, как РАДИМОВ с ВАСЕЙ МАВРИНЫМ, я начинаю сомневаться, что мы существа одного вида.
Трэш-ток – это ведь хоть и специальное, но искусство, а «А-####! Иди на ###!» – это уровень инфузории туфельки.
Радимов, каким я его знал, добрый парень, а хочет казаться приветливым, как булыжник, громилой.
С нетерпением буду ждать, когда он в таком тоне чего-нибудь сказанет даже не мне, ибо это детсадовское выкобенивание на меня давно наводит сон, – а, например, чеченцу или дагестанцу.
ФРАЗА ТУРА
«Мой уход из МФЛ – это все равно что уход РОНАЛДУ из «РЕАЛА».
Когда смотришь на КРАПА, как будто живущего в состоянии терзающего душу невроза, вспоминаешь вот это: «Плохое случается с нами не потому, что мы плохие, а потому что не обращали внимание на главное».
ПОБЕДА ТУРА
Выбирал между «АМКАЛОМ» И ФК «10».
И все-таки СОСЛАН ГАТАГОВ: я за него персонально болею. Он, равно и его брат, убеждены, что футбол возносит будни до поэзии. А это правда.
Как сущая правда и то, что в номинации ЧЕЛОВЕК ТУРА равных нет САНЕ ЗУЕВУ, «ТИТАН».
Именно ЧЕЛОВЕК, не ПЕРСОНА: человечность.
КОМАНДА ТУРА
ФК «10» И «БРОУК БОЙЗ».
Свою я не называю по одной разочаровавшей меня причине: боязнь бить по воротам у «РОДИНЫ МЕДИА» далека от самых снисходительных понятий о норме», – написал медиадиректор «РМ».