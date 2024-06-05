Прокоп о преимуществах команды Текилы и Тарасова перед «Амкалом»: «В «Родине Медиа» мне больше нравится связь президентов с тренерским штабом»

Прокоп назвал три причины, почему «Родина Медиа» круче «Амкала».

– Топ-3 вещи, которые в «Родине Медиа» лучше, чем в « »?

– Это будет так очевидно, но это реальное наблюдение, и это не только моя точка зрения – тренер и его понимание, как общаться с командой. Андрей Константинович Каряка действительно знающий человек, повидавший футбол на невероятном уровне.

Он понимает, когда нужно чуть-чуть дать расслабиться, а когда пошутить и повеселиться, быть серьезным и напихать – все это он сам проходил. Идеальный баланс.

Вторая причина – очень нравится, как президенты взаимодействуют с командой. Хоть это и два абсолютно противоположных человека из разных сфер. Саня – идеальный пример шоумена. Он в какой-то момент понял, что из шоумена надо переключаться и быть серьезным президентом.

А Дима – это тот человек, с которым на начальных стадиях переговоров обсуждалась попытка со временем пойти в профессиональный футбол. Я ему сказал: «Ты человек, понимающий футбол. Если будешь видеть, что я действительно готов, то в самый нужный момент можешь мне об этом сказать». Со стороны всегда виднее, тем более максимально футбольному человеку.

– Тебе такая модель подходит больше, чем с Германом в «Амкале»?

– Нет, с тоже все было шикарно. В « » мне больше нравится связь президентов с тренерским штабом. Их симбиоз, как они дирижируют командой на тренировках и вне, в том числе на командных сборах. В этом плане, наверное, здесь есть преимущество.

Третья причина: в «Родине Медиа» нет минусов», – рассказал экс-игрок «Амкала» и футболист «Родины Медиа».