Глава правления «Зенита» Медведев: «У Медиалиги есть потенциал по привлечению зрителей на трибуны. Наш конкурент – киберспорт»

Александр Медведев обратил внимание на популярность медийного спорта в России.

«Интерес к медийному спорту большой. Мог бы много говорить о наших спортивных достижениях, но не чемпионских, как у «Зенита». У Медиалиги есть потенциал по привлечению зрителей на трибуны.

Цифры у « » очень приятны. Многие из наших новых болельщиков никогда не смотрели футбол по телевизору. Предназначение Медиалиги – расширение интереса к активным видам спорта.

Наш конкурент – киберспорт. Там хорошо продумана привлекательность», – заявил председатель правления « » .