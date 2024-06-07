Глава правления «Зенита» Медведев: «У Медиалиги есть потенциал по привлечению зрителей на трибуны. Наш конкурент – киберспорт»
Александр Медведев обратил внимание на популярность медийного спорта в России.
«Интерес к медийному спорту большой. Мог бы много говорить о наших спортивных достижениях, но не чемпионских, как у «Зенита». У Медиалиги есть потенциал по привлечению зрителей на трибуны.
Цифры у «Чисто Питер» очень приятны. Многие из наших новых болельщиков никогда не смотрели футбол по телевизору. Предназначение Медиалиги – расширение интереса к активным видам спорта.
Наш конкурент – киберспорт. Там хорошо продумана привлекательность», – заявил председатель правления «Зенита» Медведев.
Маразм опять наружу вылез))