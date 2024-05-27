«В очередной раз мы бились против течения и заработали шестое долгожданное золото». Тимощук о чемпионстве «Зенита» в РПЛ

Теги Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Россия Краснодар Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Анатолий Тимощук высказался о победе «Зенита» в РПЛ.

– Казалось, что вся Россия болела за то, чтобы был новый чемпион. Это чувствовали в «Зените»?

– Конечно. Мы это чувствуем на протяжении всего чемпионата. Но у нас есть свои болельщики, которых достаточно много и больше, чем всех остальных.

Не смотря на то, что мы пропустили, эта столь долгожданная и волевая победа принесла нам удачу и чемпионство. Попразднуем день-два и беремся за дело. Впереди Кубок России. Задач с него никто не снимал.

– Впервые за долгое время нужен был еще результат другого матча для чемпионства. Это другое чувство победы?

– Да. Мы вроде контролировали гонку, были на первом месте с приятным запасом после того, как мы обыграли «Краснодар» на выезде. Дальше – чуть-чуть невезения, не хватило концентрации, уступили обидно в некоторых матчах.

Но благо, что преследователи помогли и нам. По ходу матча смотрел таблицу, она менялась: первое, второе, третье – все менялось. Мы настолько были настроены выиграть, верили в это до конца.

В очередной раз против течения мы бились, сражались и добились шестого долгожданного золота, – рассказал тренер «Зенита» и игрок «Чисто Питер» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Ебздрогыч
Зенит, бьющийся против течения - это очень смешно. Зенит не просто идет по течению, под него и русло расширили, и лодку новую каждый год строят.
Очень смешно - это бромантановые чемпионства.
+9
-1
+8
Да уж, сезон был непростым. Помимо слабой весны ещё и судейки московские всеми силами пытались остановить Зенит. Так что более чем заслуженная победа в чемпионате!!!
+10
-3
+7
Ответ Иван Иванов
Хахаха.. Вы вью этого персонажа видела?? После матча с Ростовом, например... Но это там где то "селюки", а этот наш. Он "нормальный" Атас
Персонаж, - ты. А Тимощук великолепный в прошлом игрок, а сейчас успешный тренер. Под каждой новостью о Зените минусы собираешь?
+8
-3
+5
Бились в этом сезоне не только с внутренними проблемами, а в основном с упоротым судейством против Зенита.
+7
-5
+2
Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
Бан.
+2
0
+2
Ответ -DF-
Бились в этом сезоне не только с внутренними проблемами, а в основном с упоротым судейством против Зенита.
Ну не зря же ещё в конце прошлого сезона завели песню про гегемона, про то, что надо сместить Зенит с первого места. Вот и дали команду судейкам.
+2
0
+2
Ответ ERNST
Мутный персонаж.
Это взгляд у тебя мутный
+4
-3
+1
Ответ Ковид 07.10.52
А течение-это обокраденный Воронеж.
И пенсионеры, покупающие по полкартофелины в "Пятёрочке"?
+2
-1
+1
Ответ Kos Iniesta
Нытьё от людей без определенного места жительства, особенный вид искусства!
Так не ной.
+1
-1
0
Ответ Magic13
Персонаж, - ты. А Тимощук великолепный в прошлом игрок, а сейчас успешный тренер. Под каждой новостью о Зените минусы собираешь?
Комментарий удален модератором
Ответ Magic13
Ахаха, бывает)). Бдят😄
Я только не понял за что, ничего крамольного вроде не было, здесь часто диагнозы ставят. правда потом сдуваются.
0
0
0
Ответ Ковид 07.10.52
Злой модернатор прекратил ваши медицинские начинания.
Ахаха, бывает)). Бдят😄
0
0
0
Ответ Magic13
Думаю у тебя и на Сутормина бы не нашлось. О чём ты?
Комментарий удален модератором
Ответ Ковид 07.10.52
Не могу, все деньги на медицину, ушли на закупку бразильских футболистов.
Думаю у тебя и на Сутормина бы не нашлось. О чём ты?
0
0
0
Ответ Ковид 07.10.52
А течение-это обокраденный Воронеж.
Комментарий удален модератором
Ответ Кот болотный
Это взгляд у тебя мутный
Сколько же вас болотных тут! Миллер ботоферму очередную создал?
0
0
0
Ответ ERNST
Мутный персонаж.
Завязывал бы ты пить с утра.
+2
-2
0
О каком это он течении?
0
0
0
Да уж, видимо течение против Зенита создавали Дюков и Митрофанов в РФС
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий