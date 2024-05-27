«В очередной раз мы бились против течения и заработали шестое долгожданное золото». Тимощук о чемпионстве «Зенита» в РПЛ

Анатолий Тимощук высказался о победе «Зенита» в РПЛ.

– Казалось, что вся Россия болела за то, чтобы был новый чемпион. Это чувствовали в «Зените»?

– Конечно. Мы это чувствуем на протяжении всего чемпионата. Но у нас есть свои болельщики, которых достаточно много и больше, чем всех остальных.

Не смотря на то, что мы пропустили, эта столь долгожданная и волевая победа принесла нам удачу и чемпионство. Попразднуем день-два и беремся за дело. Впереди Кубок России. Задач с него никто не снимал.

– Впервые за долгое время нужен был еще результат другого матча для чемпионства. Это другое чувство победы?

– Да. Мы вроде контролировали гонку, были на первом месте с приятным запасом после того, как мы обыграли «Краснодар» на выезде. Дальше – чуть-чуть невезения, не хватило концентрации, уступили обидно в некоторых матчах.

Но благо, что преследователи помогли и нам. По ходу матча смотрел таблицу, она менялась: первое, второе, третье – все менялось. Мы настолько были настроены выиграть, верили в это до конца.

В очередной раз против течения мы бились, сражались и добились шестого долгожданного золота, – рассказал тренер «Зенита» и игрок «Чисто Питер» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.