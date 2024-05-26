Тимощук вчера праздновал чемпионство «Зенита», а сегодня уже играл за «Чисто Питер»: «Радимов сказал: «Раз чемпионы – надо ехать»

Теги Зенит Владислав Радимов Анатолий Тимощук премьер-лига Россия Winline Медиалига GOATS Чисто Питер Медиафутбол

Анатолий Тимощук играл за «ЧП» на следующий день после чемпионства «Зенита».

– Вчера вы праздновали чемпионство «Зенита», а сегодня уже играете за «Чисто Питер». Как вы все успеваете?

– Влад Радимов поймал меня на слове: раз чемпионы – надо ехать. Я согласился, не мог его бросить. Все бросил с утра, хотя вчера праздновали, не выспался.

Сегодня был очень тяжело, должен сказать. Соперник достаточно неприятный. У нас была задача выиграть и закрепиться в турнирной таблице, поэтому эти 3 очка нам очень нужны, – рассказал тренер «Зенита» и игрок «Чисто Питер» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

Сегодня команда «Чисто Питер», где главным тренером является Владислав Радимов, обыграла GOATS (2:0). Погребняк забил дебютный гол за петербуржцев в Медиалиге.

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