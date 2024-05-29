Комик Бандерас о том, что страна устала от побед «Зенита»: «Даже в Петербурге есть люди, ждущие нового чемпиона. Мои эмоции были сопоставимы с титулом в 2007-м»
Комик Бандерас поделился впечатлениями о шестом подряд чемпионстве «Зенита».
– «Зенит» выиграл РПЛ в шестой раз подряд. Нет ощущения, что вся Россия уже хочет, чтобы уже был новый чемпион?
– Я вам больше скажу – даже в Петербурге есть люди, которые хотят, чтобы был новый чемпион. Но, учитывая то, как сложился минувший чемпионат, какая бешеная была интрига до последнего тура, такой титул вдвойне весомее.
Лично мои эмоции были сопоставимы с первым чемпионством в 2007 году. Если так будет все время и мы будем чемпионами – только в путь. Но если чемпионство будет с большим отрывом, то победителя можно менять хоть каждый год.
Концовку сезона «Зенит» провел скомканно, но так же выглядели «Краснодар» и «Динамо». Кто мешал «Динамо» забить хотя бы один гол «Краснодару»? Кто мешал «Краснодару» побеждать нас? Каждый виноват в своей неудаче и каждый виноват в своем успехе, – сказал комик и футболист «Чисто Питер» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.
Рад что всё закончилось именно так, как будто камень с плеч.И глядя на эмоции Семака и команды, они испытали схожее со мной и Бандеросом чувство.
Не поклоннику криминального кокаиноторгового сообщества, пойманного на употреблении бромантана и подкупе игроков соперника, рассуждать о честности!
Они сами не могут.
Про этот сезон вообще молчу.
Кузьмич с Борзыкиным например сейчас нашли новую жертву: Игнашевича, который посмел выставить основной состав в матче Кубка со Спартаком и дескать из-за этого вылетел из чемпионата.
Спасибо за детство, научили основам постиронии через ТНТ :)