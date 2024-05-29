Комик Бандерас о том, что страна устала от побед «Зенита»: «Даже в Петербурге есть люди, ждущие нового чемпиона. Мои эмоции были сопоставимы с титулом в 2007-м»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Winline Медиалига Чисто Питер «Бандерас» Антон Иванов Медиафутбол

Комик Бандерас поделился впечатлениями о шестом подряд чемпионстве «Зенита».

– «Зенит» выиграл РПЛ в шестой раз подряд. Нет ощущения, что вся Россия уже хочет, чтобы уже был новый чемпион?

– Я вам больше скажу – даже в Петербурге есть люди, которые хотят, чтобы был новый чемпион. Но, учитывая то, как сложился минувший чемпионат, какая бешеная была интрига до последнего тура, такой титул вдвойне весомее.

Лично мои эмоции были сопоставимы с первым чемпионством в 2007 году. Если так будет все время и мы будем чемпионами – только в путь. Но если чемпионство будет с большим отрывом, то победителя можно менять хоть каждый год.

Концовку сезона «Зенит» провел скомканно, но так же выглядели «Краснодар» и «Динамо». Кто мешал «Динамо» забить хотя бы один гол «Краснодару»? Кто мешал «Краснодару» побеждать нас? Каждый виноват в своей неудаче и каждый виноват в своем успехе, – сказал комик и футболист «Чисто Питер» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

18 комментариев
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Аналогично. Очень был рад чемпионству. Не 2007 год конечно по эмоциям, но давно такого не было. Мне уже начало казаться, что мои эмоции от футбола и Зенита утихли, ан нет. После кошмарного апреля у меня так бомбило, что я даже удалял телеграм, лишь бы не читать всё это злорадство и агрессию в футбольных пабликах.
Рад что всё закончилось именно так, как будто камень с плеч.И глядя на эмоции Семака и команды, они испытали схожее со мной и Бандеросом чувство.
+22
-1
+21
Что думает на этот счёт Дмитрий «Люсёк» Сорокин?
+11
-1
+10
Ответ Юрий-Спб
Комментарий скрыт
Никто еще точнее ситуацию в Спартаке не описал, браво!
+8
-1
+7
Ответ Юрий-Спб
Комментарий скрыт
"Выигрывать надо честно!"
Не поклоннику криминального кокаиноторгового сообщества, пойманного на употреблении бромантана и подкупе игроков соперника, рассуждать о честности!
+5
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+5
Ответ геннадий крылов
позор российского футбола
Чего ты так про свой Спартак то?
+3
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Можно подумать, кто-то не даёт другим становиться чемпионами.
Они сами не могут.
Про этот сезон вообще молчу.
+3
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Ответ Garikus89
Да, корежило сами знаете кого знатно по итогу)
Зато теперь приятно читать телеграм.
Кузьмич с Борзыкиным например сейчас нашли новую жертву: Игнашевича, который посмел выставить основной состав в матче Кубка со Спартаком и дескать из-за этого вылетел из чемпионата.
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Я даже не знал, что у этого мужика из самого безумного трио Камеди Клаба есть псевдоним.

Спасибо за детство, научили основам постиронии через ТНТ :)
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Ну что за глупость? Это значит Зениту нужно плохо играть, как в этом году, что бы нравилось чемпионство? Может другие команды должны становиться сильнее? Ине надо мне втирать старую пластинку про бюджет... надоело.
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Ответ Nogoi89
Больные люди есть везде. Но, уверен, что в Москве есть крутые парни, которые болеют за Зенит!))
Есть, конечно. Они все в РФС.
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Антонию универсальный актёр
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Напарник у него смешной, который на Ван дер Варта похож
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Больные люди есть везде. Но, уверен, что в Москве есть крутые парни, которые болеют за Зенит!))
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Ответ pit4er
Что думает на этот счёт Дмитрий «Люсёк» Сорокин?
Что он болеет за «Факел»🤷‍♂️
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Ответ Antonio Gaudi
Аналогично. Очень был рад чемпионству. Не 2007 год конечно по эмоциям, но давно такого не было. Мне уже начало казаться, что мои эмоции от футбола и Зенита утихли, ан нет. После кошмарного апреля у меня так бомбило, что я даже удалял телеграм, лишь бы не читать всё это злорадство и агрессию в футбольных пабликах. Рад что всё закончилось именно так, как будто камень с плеч.И глядя на эмоции Семака и команды, они испытали схожее со мной и Бандеросом чувство.
Да, корежило сами знаете кого знатно по итогу)
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Ответ Antonio Gaudi
Аналогично. Очень был рад чемпионству. Не 2007 год конечно по эмоциям, но давно такого не было. Мне уже начало казаться, что мои эмоции от футбола и Зенита утихли, ан нет. После кошмарного апреля у меня так бомбило, что я даже удалял телеграм, лишь бы не читать всё это злорадство и агрессию в футбольных пабликах. Рад что всё закончилось именно так, как будто камень с плеч.И глядя на эмоции Семака и команды, они испытали схожее со мной и Бандеросом чувство.
Ты не представляешь, какая радость была в 1984-м.
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