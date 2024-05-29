Комик Бандерас о том, что страна устала от побед «Зенита»: «Даже в Петербурге есть люди, ждущие нового чемпиона. Мои эмоции были сопоставимы с титулом в 2007-м»

Комик Бандерас поделился впечатлениями о шестом подряд чемпионстве «Зенита».

– «Зенит» выиграл в шестой раз подряд. Нет ощущения, что вся Россия уже хочет, чтобы уже был новый чемпион?

– Я вам больше скажу – даже в Петербурге есть люди, которые хотят, чтобы был новый чемпион. Но, учитывая то, как сложился минувший чемпионат, какая бешеная была интрига до последнего тура, такой титул вдвойне весомее.

Лично мои эмоции были сопоставимы с первым чемпионством в 2007 году. Если так будет все время и мы будем чемпионами – только в путь. Но если чемпионство будет с большим отрывом, то победителя можно менять хоть каждый год.

Концовку сезона « » провел скомканно, но так же выглядели « » и « ». Кто мешал «Динамо» забить хотя бы один гол «Краснодару»? Кто мешал «Краснодару» побеждать нас? Каждый виноват в своей неудаче и каждый виноват в своем успехе, – сказал комик и футболист « » в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.