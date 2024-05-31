Виталий Миллер о зарплате Карата в FC Bus: «Большую часть платит «Амкал». В процентном соотношении 70 на 30».

Виталий Миллер рассказал о зарплате Карата в FC Bus.

– Как в итоге договорились по зарплате ?

– Большую часть платит « ». Спасибо Герману, что пошел на это. Сослан Маратовичу тоже спасибо. Он мог сказать, что они могли бы потратить эти деньги на другого футболиста, чтобы подписать в трансферное окно. Но он отнесся по-человечески, с пониманием.

В процентном соотношении зарплату платим 70 на 30, – рассказал главный тренер FC Bus в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, Карат ушел в аренду в FC Bus из «Амкала» после пятого тура