Виталий Миллер: «Искренне верю, что «Амкал» как минимум дойдет до финала»

Теги Сослан Гатагов Виталий Миллер Амкал Winline Медиалига FC Bus Медиафутбол

Виталий Миллер считает, что «Амкал» как минимум дойдет до финала Winline МФЛ.

– Если вас снова пригласит «Амкал», рассмотрите предложение?

– Честно, я в своей голове не хотел бы рассматривать этот вариант. Я очень уважаю Сослана Маратовича [Гатагова], я считаю его одним из лучших тренеров МФЛ. Ничего страшного, что они идут на 4-м месте нет. Еще играть три тура. Глобально – они проиграли только одну игру. Просто соперники набрали чуть больше очков.

Я искренне верю, что «Амкал» как минимум дойдет до финала. У них есть для этого все: хорошие футболисты, классный тренерский штаб, суперский президент. Я бы не судил «Амкал» сиюминутно.

– В последнем туре вы играете с «Амкалом». Насколько это будет накаленный матч?

– Любая игра накаленная, две команды выходят играть на поле и каждый хочет победить. Понятно, что никаких стычек у нас не будет. Мы с уважением относимся друг к другу.

– Принципиальности этот матч не несет?

– Нет, «Амкал» – не принципиальная игра для меня. Мы расстались по-хорошему, нет никаких обид, мы продолжаем созваниваться. Для меня это точно не принципиальный матч, – рассказал главный тренер FC Bus в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, что Виталий Миллер ранее тренировал «Амкал» и взял с командой бронзовые медали МФЛ-3. В МФЛ-4 команда под его руководством вылетела в четвертьфинале. После этого штаб Миллера был отправлен в отставку.

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