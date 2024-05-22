Виталий Миллер: «Искренне верю, что «Амкал» как минимум дойдет до финала»

Виталий Миллер считает, что «Амкал» как минимум дойдет до финала Winline МФЛ.

– Если вас снова пригласит «Амкал», рассмотрите предложение?

– Честно, я в своей голове не хотел бы рассматривать этот вариант. Я очень уважаю Сослана Маратовича [ ], я считаю его одним из лучших тренеров МФЛ. Ничего страшного, что они идут на 4-м месте нет. Еще играть три тура. Глобально – они проиграли только одну игру. Просто соперники набрали чуть больше очков.

Я искренне верю, что «Амкал» как минимум дойдет до финала. У них есть для этого все: хорошие футболисты, классный тренерский штаб, суперский президент. Я бы не судил «Амкал» сиюминутно.

– В последнем туре вы играете с « ». Насколько это будет накаленный матч?

– Любая игра накаленная, две команды выходят играть на поле и каждый хочет победить. Понятно, что никаких стычек у нас не будет. Мы с уважением относимся друг к другу.

– Принципиальности этот матч не несет?

– Нет, «Амкал» – не принципиальная игра для меня. Мы расстались по-хорошему, нет никаких обид, мы продолжаем созваниваться. Для меня это точно не принципиальный матч, – рассказал главный тренер FC Bus в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, что ранее тренировал «Амкал» и взял с командой бронзовые медали МФЛ-3. В МФЛ-4 команда под его руководством вылетела в четвертьфинале. После этого штаб Миллера был отправлен в отставку.