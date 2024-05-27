Карат: «Я говорил, что «Амкал» нужно забить много голов, и все пойдет. У меня тоже бы пошло, если бы я остался»

Карат высказался о победе «Амкала» в матче против «Коней» в 6-м туре МФЛ-5.

«Амкал» разгромил «Коней» в 6-м туре пятого сезона Winline Медиалиги, забив шесть безответных мячей.

После 5-го тура Карат перешел из «Амкала» в FC Bus на правах аренды. Форвард отличился голом в матче против «Титана».

– Ты перед 6-м туром перешел в FC Bus. «Амкал» без тебя много забил, ты наконец-то забил. Что происходит?

– Смешная ситуация. Я перешел, почувствовал уверенность, какое-то облегчение.

Я еще со второго тура говорил, что «Амкалу» нужно забить много голов, и все пойдет. У меня тоже бы пошло, если бы я остался здесь.

«Кони» разочаровали. Не смотрел ни одного их матча, но думал, что они будут хоть чуть-чуть посильнее, хоть что-то создадут. Но матч для ребят оказался вообще не тяжелым, особенно концовка. Значит, что так и должно быть, – заявил форвард FC Bus в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.