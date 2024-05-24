«Если Сослан Маратович напишет: «Карат, ты мне нужен», я приду». Форвард о возвращении в «Амкал»

Владислав Коротаев рассказал, готов ли он вернуться в «Амкал».

– Последняя игра будет с « ». Возможно, этот матч будет за выход из группы. Насколько эта игра для тебя принципиальна?

– Я не хочу, чтобы она была принципиальной. Хочу, чтобы эта игра была рядовой, на которую я выйду кайфовать. Точно не будет никакой мысли, чтобы выбить «Амкал». Будет только мысль доказать, что зря меня убрали из команды.

– Видишь ли ты себя в «Амкале» при ?

– Не знаю. Если он меня убрал в середине сезона, то, скорее всего, нет. Дело не в или самом коллективе.

Если Сослан Маратович мне напишет: «Карат, ты мне нужен, приходи», то я приду, – рассказал нападающий в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, ушел в аренду в FC Bus из «Амкала» после 5-го тура . В первом матче за «Автобус» против «Титана» (1:2) он отметился забитым мячом.