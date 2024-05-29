Идову о «Балтике»: «На стыки они наиграли, показывали хороший футбол весной. Их выход в финал Кубка не удивителен»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Брайн Идову Winline Медиалига ФК 10 Медиафутбол

Брайн Идову подвел итоги сезона для «Балтики».

Клуб из Калининграда вылетел из РПЛ, но сумел пробиться в финал Фонбет Кубка России, где сыграет с «Зенитом» 2 июня.

– «Балтика» – приятная команда, которая вылетела из РПЛ, но вышла в финал Кубка России. Как такое возможно?

– «Тосно» был в такой же ситуации: выиграли Кубок, но при этом вылетели, а потом еще и прекратили существование.

Выход «Балтики» в финал не удивителен, потому что они показывали очень хороший футбол весной. Не хватило совсем чуть-чуть. На стыки они наиграли.

В чемпионате огромная дистанция, а в Кубке у тебя один шанс. В этом турнире любая команда может обыграть любую. В Англии команда из пятого дивизиона может пройти именитого соперника – за это мы и любим Кубок, – сказал защитник ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

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4 комментария
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Наиграли на стыки - спорное утверждение.
Последние 4-ре матча проиграли.
Очков набрано на выезде: 5 из 45.
Одна победа в Грозном и 2 ничьи.
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+3
Помню, какие трудные были соперники Балтика и Лада для Зенита (ещё того, настоящего Зенита)
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Ответ Caniball
Наиграли на стыки - спорное утверждение. Последние 4-ре матча проиграли. Очков набрано на выезде: 5 из 45. Одна победа в Грозном и 2 ничьи.
Все проблемы в недоборе очков не в весенней части чемпа, а в первой части чемпа. Вот там недобрали много.
+2
0
+2
Ответ Balt
Все проблемы в недоборе очков не в весенней части чемпа, а в первой части чемпа. Вот там недобрали много.
Факт остается фактом - на выезде Балтика была поставщиком очков, потому и вылетела.
+1
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