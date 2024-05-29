Идову о «Балтике»: «На стыки они наиграли, показывали хороший футбол весной. Их выход в финал Кубка не удивителен»

Брайн Идову подвел итоги сезона для «Балтики».

Клуб из Калининграда вылетел из РПЛ, но сумел пробиться в финал Фонбет Кубка России, где сыграет с «Зенитом» 2 июня.

– «Балтика» – приятная команда, которая вылетела из РПЛ, но вышла в финал Кубка России. Как такое возможно?

– «Тосно» был в такой же ситуации: выиграли Кубок, но при этом вылетели, а потом еще и прекратили существование.

Выход «Балтики» в финал не удивителен, потому что они показывали очень хороший футбол весной. Не хватило совсем чуть-чуть. На стыки они наиграли.

В чемпионате огромная дистанция, а в Кубке у тебя один шанс. В этом турнире любая команда может обыграть любую. В Англии команда из пятого дивизиона может пройти именитого соперника – за это мы и любим Кубок, – сказал защитник ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.