Идову о «Балтике»: «На стыки они наиграли, показывали хороший футбол весной. Их выход в финал Кубка не удивителен»
Брайн Идову подвел итоги сезона для «Балтики».
Клуб из Калининграда вылетел из РПЛ, но сумел пробиться в финал Фонбет Кубка России, где сыграет с «Зенитом» 2 июня.
– «Балтика» – приятная команда, которая вылетела из РПЛ, но вышла в финал Кубка России. Как такое возможно?
– «Тосно» был в такой же ситуации: выиграли Кубок, но при этом вылетели, а потом еще и прекратили существование.
Выход «Балтики» в финал не удивителен, потому что они показывали очень хороший футбол весной. Не хватило совсем чуть-чуть. На стыки они наиграли.
В чемпионате огромная дистанция, а в Кубке у тебя один шанс. В этом турнире любая команда может обыграть любую. В Англии команда из пятого дивизиона может пройти именитого соперника – за это мы и любим Кубок, – сказал защитник ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.
Последние 4-ре матча проиграли.
Очков набрано на выезде: 5 из 45.
Одна победа в Грозном и 2 ничьи.