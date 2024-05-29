Карасев обслужит матч «Балтика» – «Зенит» в финале Кубка России. Иванов и Москалев будут отвечать за ВАР

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Сергей Карасев Андрей Бутенко Виталий Мешков Игорь Демешко Дмитрий Чельцов Сергей Сергеевич Иванов Владимир Москалев Андрей Образко Футбол

РФС назначил арбитров на суперфинал Фонбет Кубка России.

Матч между «Зенитом» и «Балтикой» состоится в воскресенье, 2 июня. 

Эту игру обслужит такая бригада арбитров: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Виталий Мешков; резервный ассистент – Андрей Образко; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Владимир Москалев; инспектор – Андрей Бутенко.

26 комментариев
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Опять московский судья обслуживает матч Зенита. Ничего нового.
Такой комментарий должен быть вроде в топе, да?
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Не делаю ставки у буков, но на этот матч поставил бы на событие: умышленный удар игрока Зенита и отсутствие фола. И ВАР пропустит.
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А кто знает, за какие заслуги Сережу Иванова тянут? Теперь вот на ВАР в финале Кубка посадили. Это же какая-то пародия на судью, я столько фейлов ни за каким другим судьей в этом сезоне не помню. Чувак же вообще в судейство не умеет, ну или зрение у него -8.
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Ну, Карасёв будет как всегда "максимально беспристрастным" - не будет свистеть фолы в обе стороны.

Вот только обычно в игроков Зенита прилетает 10 раз за тайм, а от игроков Зенита один-два фола. Потому как Зенит играет в комбинационный, а соперники в ММА-футбол.

А так да, "идеальный беспристрастный судья, стремящийся не разбивать игру на отрезки лишними свистками".

Мде.
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Иванов с Москалёвым наВАРят...
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Опять это недоразумение разрешит открыто игроков Зенита по ногам фигачить
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Профана Иванова этого везде пихают, за какие заслуги не понятно. Он хоть один матч отсудил без косяков?
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Иванов может испортить любой матч. Один из самых профнепригодных в судейской компании. Но Зенит должен выигрывать при любом судействе, при всëм уважении к Балтике, уровень просто несопоставим.
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Карась в Грозном откровенно судил против Зенита и не первый раз:

https://m.sports.ru/football/1091387070-esk-rfs-karasev-oshibochno-naznachil-penalti-v-vorota-zenita-v-matche-.html
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Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Ннплколебим. Да там Кордобу надо было удалять. Умвшленный удар локтем Бульбуэну, когда ему минут 10 кровь не могли остановить пропустил. Сказал ничего страшного. Карась бестолковый судейка.
А когда гол за микроофсайд отменял, тогда он красава был?
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Ответ Caniball
Опять московский судья обслуживает матч Зенита. Ничего нового. Такой комментарий должен быть вроде в топе, да?
Ты не думал, почему многие фанаты "Зенита" так против Карасева?
Дело в том, что Карасев ужасно судит, особенно это проявляется в матчах с "Зенитом", причем на регулярной основе. Матч в Грозном и ЖК Васильеву яркое тому подтверждение.
Да и вроде на ветке последнего тура тоже восхитились отличным "судейством" Сергея, когда он должен был дать игроку "Краснодара" ЖК, но не дал.
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Иванов и Москалёв легенда спама
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Мда. Карасев-Иванов-Мешков-Москалев. Полное комбо, однако, такой парад некомпетентности еще собрать надо было.

Я так понимаю, "Балтике" решили немного помочь и уравнять шансы? Типа судьи свистят или не свистят и видят нарушения или не видят случайным образом, кому при этом повезет - тот и выиграл...
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Ответ Verhovn
Карась, тот ещё чудак, на букву "м".
Хуже чудовища на ВАРе нет
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Ответ Pelerin
Про Иванова угадал, только Москалёва вместо Мешкова на АВАР воткнули. Тоже "проверенный" боец (
Простите-извините. Мешкова тоже задействовали - он резервный судья ))
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Ну в матче Краснодар Динамо Карасёв был непоколебим, надеемся в финале будет также
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Карась и Иванов, опять будет очень грубая игра и куча спорных решений.
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По запросу билеты на Суперкубок страны , выдает Зенит-Краснодар...Я конечно всё понимаю,но не слишком ли самоуверенно?!Не оборзели ли?!
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В целом Балтика полностью повторяет путь команды Тосно, те тоже вылетели из РПЛ но прихватили с собой кубок России, значит грузим все деньги на победу Балтики!)
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Ответ Алексей Кузнецов
Ты не думал, почему многие фанаты "Зенита" так против Карасева? Дело в том, что Карасев ужасно судит, особенно это проявляется в матчах с "Зенитом", причем на регулярной основе. Матч в Грозном и ЖК Васильеву яркое тому подтверждение. Да и вроде на ветке последнего тура тоже восхитились отличным "судейством" Сергея, когда он должен был дать игроку "Краснодара" ЖК, но не дал.
ЖК Коваленко*
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