Карасев обслужит матч «Балтика» – «Зенит» в финале Кубка России. Иванов и Москалев будут отвечать за ВАР
РФС назначил арбитров на суперфинал Фонбет Кубка России.
Матч между «Зенитом» и «Балтикой» состоится в воскресенье, 2 июня.
Эту игру обслужит такая бригада арбитров: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Виталий Мешков; резервный ассистент – Андрей Образко; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Владимир Москалев; инспектор – Андрей Бутенко.
Такой комментарий должен быть вроде в топе, да?
Вот только обычно в игроков Зенита прилетает 10 раз за тайм, а от игроков Зенита один-два фола. Потому как Зенит играет в комбинационный, а соперники в ММА-футбол.
А так да, "идеальный беспристрастный судья, стремящийся не разбивать игру на отрезки лишними свистками".
Мде.
https://m.sports.ru/football/1091387070-esk-rfs-karasev-oshibochno-naznachil-penalti-v-vorota-zenita-v-matche-.html
Дело в том, что Карасев ужасно судит, особенно это проявляется в матчах с "Зенитом", причем на регулярной основе. Матч в Грозном и ЖК Васильеву яркое тому подтверждение.
Да и вроде на ветке последнего тура тоже восхитились отличным "судейством" Сергея, когда он должен был дать игроку "Краснодара" ЖК, но не дал.
Я так понимаю, "Балтике" решили немного помочь и уравнять шансы? Типа судьи свистят или не свистят и видят нарушения или не видят случайным образом, кому при этом повезет - тот и выиграл...