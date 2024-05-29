Карасев обслужит матч «Балтика» – «Зенит» в финале Кубка России. Иванов и Москалев будут отвечать за ВАР

РФС назначил арбитров на суперфинал Фонбет Кубка России.

Матч между « » и «Балтикой» состоится в воскресенье, 2 июня.

Эту игру обслужит такая бригада арбитров: судья – , ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – ; резервный ассистент – Андрей Образко; ВАР – ; AВАР – ; инспектор – Андрей Бутенко.