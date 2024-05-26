«Зенит» вообще не боимся. Найдем слабые места. Едем в «Лужники» побеждать». Защитник «Балтики» Остойич о суперфинале Кубка
Иван Остойич рассказал о настрое «Балтики» на суперфинал Кубка с «Зенитом».
Команды встретятся в суперфинале Фонбет Кубка России на стадионе «Лужники» 2 июня.
– Едем в «Лужники» побеждать.
– Не боитесь «Зенит»? Все-таки это чемпион России.
– Вообще нет. В финале неважно, кто чемпион. Это один матч, и любая команда может выиграть.
– Какие слабые места у нынешнего «Зенита»?
– Тяжело сказать. Это очень качественная команда, хорошо играет. В «Зените» много индивидуально сильных футболистов.
Мы найдем у петербуржцев слабые места, – заявил защитник «Балтики».
Вчера «Зенит» стал чемпионом по итогам сезона Мир российской Премьер-лиги. «Балтика» заняла предпоследнее место в турнирной таблице и вылетела в Мелбет Первую Лигу.
Терек, вышедший в тот год из Первой Лиги, обыграл КС, которые взяли бронзу РФПЛ
В Питере паника и ужас.
Напомните: были случаи, когда команда из Пердива в финале Кубка побеждала команду из Премьер Лиги?
что-то вы не выиграли необходимое число матчей, чтобы не улететь в Лучшую Лига Мира)))