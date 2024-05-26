«Зенит» вообще не боимся. Найдем слабые места. Едем в «Лужники» побеждать». Защитник «Балтики» Остойич о суперфинале Кубка

Теги Зенит Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Балтика Иван Остойич Футбол

Иван Остойич рассказал о настрое «Балтики» на суперфинал Кубка с «Зенитом».

Команды встретятся в суперфинале Фонбет Кубка России на стадионе «Лужники» 2 июня.

– Едем в «Лужники» побеждать.

– Не боитесь «Зенит»? Все-таки это чемпион России.

– Вообще нет. В финале неважно, кто чемпион. Это один матч, и любая команда может выиграть.

– Какие слабые места у нынешнего «Зенита»?

– Тяжело сказать. Это очень качественная команда, хорошо играет. В «Зените» много индивидуально сильных футболистов.

Мы найдем у петербуржцев слабые места, – заявил защитник «Балтики».

Вчера «Зенит» стал чемпионом по итогам сезона Мир российской Премьер-лиги. «Балтика» заняла предпоследнее место в турнирной таблице и вылетела в Мелбет Первую Лигу.

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10 комментариев
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Ответ Кот болотный
"Балтика" и Отстоич... В Питере паника и ужас. Напомните: были случаи, когда команда из Пердива в финале Кубка побеждала команду из Премьер Лиги?
2004.
Терек, вышедший в тот год из Первой Лиги, обыграл КС, которые взяли бронзу РФПЛ
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Главное не повторить судьбу Сити, но я уверен Зенит своё не отдаст и возьмёт кубок)
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"Балтика" и Отстоич...
В Питере паника и ужас.

Напомните: были случаи, когда команда из Пердива в финале Кубка побеждала команду из Премьер Лиги?
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"один матч, и любая команда может выиграть".
что-то вы не выиграли необходимое число матчей, чтобы не улететь в Лучшую Лига Мира)))
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Если возьмут дубль то будет удивительно после такого сезона
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Ну а смысл дойти до финала и чего то бояться.Играть нужно только на победу.
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Ответ Алексей Тор
Есть возможность громко хлопнуть дверью взяв кубок.
вчера динамо тоже хлопало дверью))
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