Иван Остойич рассказал о настрое «Балтики» на суперфинал Кубка с «Зенитом».

Команды встретятся в суперфинале Фонбет Кубка России на стадионе «Лужники» 2 июня.

– Едем в «Лужники» побеждать.

– Не боитесь «Зенит»? Все-таки это чемпион России.

– Вообще нет. В финале неважно, кто чемпион. Это один матч, и любая команда может выиграть.

– Какие слабые места у нынешнего « »?

– Тяжело сказать. Это очень качественная команда, хорошо играет. В «Зените» много индивидуально сильных футболистов.

Мы найдем у петербуржцев слабые места, – заявил защитник «Балтики».

Вчера «Зенит» стал чемпионом по итогам сезона Мир российской Премьер-лиги. « » заняла предпоследнее место в турнирной таблице и вылетела в Мелбет Первую Лигу.