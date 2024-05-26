Игнашевич о будущем в «Балтике»: «Закроем этот вопрос и объявим в ближайшие день-два» 

Сергей Игнашевич высказался о своем будущем в «Балтике».

Главный тренер калининградского клуба поделился мнением после поражения от «Локомотива» (1:3), по итогам сезона команда вылетела из Мир РПЛ.

— Могли забить больше, чем один гол. Могли победить. Но задачу мы бы не решили этой победой, к сожалению. Поэтому, находимся там, где находимся.

— Вы планируете остаться после завершения сезона в «Балтике»?

— В ближайшие день-два мы закроем этот вопрос и объявим.

— Результат обусловлен судейскими ошибками?

— Я бы так не сказал. Были ошибки и у нас, и у судей. Можно повспоминать осеннюю часть, там было больше судейских ошибок не в нашу пользу. Но это то, к чему должен быть готов клуб, переходя в высший дивизион.

И вообще этот сезон должен послужить уроком для футболистов, для тренеров и для руководителей. В следующем сезоне надо ставить задачу выходить в и выходить, уже имея весь этот отрицательный опыт, — сказал .