Игнашевич о будущем в «Балтике»: «Закроем этот вопрос и объявим в ближайшие день-два» 

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Первая лига Балтика Футбол

Сергей Игнашевич высказался о своем будущем в «Балтике».

Главный тренер калининградского клуба поделился мнением после поражения от «Локомотива» (1:3), по итогам сезона команда вылетела из Мир РПЛ.

— Могли забить больше, чем один гол. Могли победить. Но задачу мы бы не решили этой победой, к сожалению. Поэтому, находимся там, где находимся.

— Вы планируете остаться после завершения сезона в «Балтике»?

— В ближайшие день-два мы закроем этот вопрос и объявим.

— Результат обусловлен судейскими ошибками?

— Я бы так не сказал. Были ошибки и у нас, и у судей. Можно повспоминать осеннюю часть, там было больше судейских ошибок не в нашу пользу. Но это то, к чему должен быть готов клуб, переходя в высший дивизион. 

И вообще этот сезон должен послужить уроком для футболистов, для тренеров и для руководителей. В следующем сезоне надо ставить задачу выходить в РПЛ и выходить, уже имея весь этот отрицательный опыт, — сказал Игнашевич.

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6 комментариев
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Игнашевич максимум выжал в этом сезоне, учитывая что до зимы состав у Балтики совсем ФНЛовский был.
И всё равно достойно играли, поинтереснее НН/Урала.
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Ростех в прошлом году ушел из Тулы в Калининград, мотивируя это тем, что такая компания хочет быть спонсором клуба Премьер-Лиги. И спустя год Калининград вылетает в ФНЛ, Арсенал собирается играть стыки, Алиханов уехал, Дюмин уехал. И интересно будущее этих клубов, и того, что будет делать Ростех в такой ситуации. В Химки спонсором пойдет, что ли.
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Игнашевич без работы точно не останется.
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Удачи Балтике через сезон пусть возращяются в премьер- лигу .
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Жалко балтику, симпотичная команда, да и Сочи тоже, реально бы уже до 18 расширили бы рпл
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