«Ехал из Кельна в Амстердам по автобану 320 км/ч. Все летит, не успеваешь испугаться». Тренер вратарей 2Drots Энкин о мотоциклах

Тренер вратарей 2Drots Максим Энкин рассказал, что ездит на мотоцикле.

– Вижу у вас шлем, вы мотоциклист?

– Конечно. Ездил раньше, сейчас – вторым номером.

– Неожиданно, что футболист ездит на опасном транспорте.

– Ну я же вратарь, а не футболист, поэтому разница есть. Вратари немножко экстремальные. Говорят же, что не от мира сего.

– Вспомните, какой у вас был самый крутой мотоцикл?

– Самый крутой был в Германии – Бэшка. Наверное, все. Он у меня один и был. Купил его, ездил на нем долго-долго – 12 лет ездил, а потом в Москве упал, перестал ездить.

Со временем вернулся, но уже мотоцикл попроще – Чопик, неспортивный. Пересел назад, товарищ меня возит, отдыхаю

– Что самое крутое в ощущениях, когда едешь на мотоцикле?

– Езда. Ты просто едешь и кайфуешь. Ты все время едешь, все время в движении. Это отличает мотоцикл от машины, что ты постоянно в движении. Пробки-не пробки – ты всегда едешь, когда у тебя есть маневренность

– Какую самую большую скорость развивали на мотоцикле?

– Ехал из Кельна в Амстердам по автобану 320 км/ч.

– Не было страшно?

– Все летит, не успеваешь испугаться. Лежишь, контролируешь, смотришь полосу, – рассказал Энкин в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.