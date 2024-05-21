«Все его поливают, а хорошие качества у него есть. Доказал, что пользу может приносить». Кузнецов о защитнике 2Drots Спирине

Дмитрий Кузнецов высказался об игре Андрея Спирина.

Ранее защитник 2Drots получил красную карточку в самом начале матча против ФК «10» в первом туре пятого сезона Winline Медиалиги. В пятом туре он отдал голевую передачу в матче с «Деньгами Рокетов».

– Спира голевую отдал.

– Да! Все же его только поливают, а хорошие качества у него есть. Вот он с «Деньгами Рокетов» доказал, что пользу команде приносит.

– Левая у него фантастическая!

– Вы еще не видели, как он штрафные бьет!

– На технику или пушкой?

– И так, и так. Он есть в списках бьющих штрафные, – заявил главный тренер 2Drots в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.