«Надеюсь, он принесет красно-белый сербский дух чемпионов». Босс «Народной» Кучер о назначении Станковича

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Црвена Звезда Winline Медиалига Народная Команда Сергей Кучер Медиафутбол

Сергей Кучер высказался о назначении Деяна Станковича тренером «Спартака».

Сегодня московский клуб объявил о заключении контракта с Деяном Станковичем. Соглашение с новым главным тренером рассчитано на два года.

– Что думаешь о назначении Станковича? 

– Назначение Станковича – это определенно верное решение. Человек с отличной карьерой, отличным тренерским результатом. Надеюсь, он принесет красно-белый сербский дух чемпионов в нашу команду!

– Насколько ты в шоке по десятибалльной шкале? 

– Шока нет. Главное, чтобы было во благо. Но то, что это круто, – это 100 процентов.

– Как оценишь его тренерские успехи? Три раза брал чемпионство в Сербии, но вылетел в квалификации ЛЧ-2022/23.

– Три раза взять титул в Сербии – это хороший результат. Ведь мы знаем, что есть принципиальный соперник – это «Партизан», который очень крепкий. Так что Станкович – чемпион. И надеемся, что он станет чемпионом и со «Спартаком»! Руси и срби – браћа заувек! – заявил босс «НК» в беседе с корреспондентом Спортса Степаном Кашинцевым.

«Народная Команда» – клуб болельщиков «Спартака», выступающий в Winline Медиалиге. Команду тренирует Александр Филимонов, а помогают ему Дмитрий Аленичев и Егор Титов.

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3 комментария
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А можно он будет играющим тренером бить хоть будет 😜💦💦💦💦💦
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Здесь сербский дух, здесь Русью пахнет 💥
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И снова надежды!!!)))))))))))))
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