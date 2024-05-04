Аленичев о дебюте в Медиалиге: «Надеюсь, конфликтов и стычек будет как можно меньше. Здесь женщины и дети, это не красит турнир»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Дмитрий Аленичев дебютировал в Winline Медиалиге.

– Что почувствовали, выйдя на поле в Медиалиге?

– Сегодня дебютировал, вышел минуток на пять. Должен признать, что соперник владеет преимуществом (интервью состоялось в перерыве игры – Спортс), наша команда почти без мяча. Мне даже не удалось дотронуться до мяча.

– Была какая-то установка от тренерского штаба или вам боятся подсказывать?

– Мы буквально три дня назад познакомились с ребятами на предыгровых тренировках. Я им сразу сказал, чтобы не боялись, не стеснялись меня, подходили, спрашивали, поскольку, без скромности сказать, обладаю богатым опытом, как и Егор Титов.

Прошедшие два дня мы очень тесно общались и какие-то футбольные моменты им подсказывали. Надеюсь, в будущем им пригодятся наши советы.

– Как вам особенности Медиалиги? Особые правила, конфликты на бровке?

– Я наслышан об этих правилах. Стычки для Медиалиги – это, может быть, и хорошо, но, честно признаюсь, мне это не совсем нравится. Надеюсь, что стычек, а тем более серьезных конфликтов будет как можно меньше. Все же здесь присутствуют женщины и дети, думаю, это не красит Медиалигу, – рассказал Аленичев.

Дмитрий Аленичев сыграл за «Народную Команду» – медиафутбольный клуб болельщиков «Спартака». Егор Титов остался в запасе.

Матч прошел в Туле на стадионе «Центральный» в рамках 3-го тура Медиалиги. «Народная» проиграла «Амкалу» (1:2).

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8 комментариев
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Неужели Дмитрию не объяснили, что маты и стычки - это чуть ли не главная фишка этого шапито? а женщинами и детишками они лишь прикрываются, фантазируя,что они якобы для них пример и кумиры.
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Теперь и Тумиловича подтяните, хоть так пусть за "Народную команду" сыграет))
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Так эта клоунада и затевалась ради трэша. Там футбол-то только потому, что он самый популярный вид спорта. С тем же успехом можно материться и устраивать потасовки на шахматных турнирах и синхронном плавании.
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Здесь женщины и дети. Это не красит турнир

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Ха-ха-ха! Мальчик ошибся дверью!!!!
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медиа турниры и существуют только благодаря трэшу
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