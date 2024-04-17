«Титов и Аленичев – это ДНК «Спартака». Они часть коллектива и в игровом, и в медийном процессе». Босс «Народной» Кучер о приглашении легенд

Сергей Кучер рассказал подробнее о роли Егора Титова и Дмитрия Аленичева в «НК».

«Народная команда» объявила о подписании Титова и Аленичева.

– Какая будет роль у Титова и Аленичева?

– Титов и Аленичев – это ДНК «Спартака». Нам очень важно, чтобы они были в команде. Их роль – это их красно-белая история. Ребята, когда узнали об этом, заметно оживились. Это круто!

Из-за того, что они не только лицо «Спартака», но и лицо РФС – у них очень плотный график. Но мы с ними обсудили все моменты и можем сказать с уверенностью – они часть коллектива. Как в тренировочном процессе, так в игровом и медийном.

– Каково тебе быть их одноклубником? Как к ним обращаться? Все же – живые легенды.

– Мы давно с ними знакомы. Всегда общались с уважением – Егор Ильич и Дмитрий Анатольевич. Егор мне сказал, чтобы я называл его исключительно по имени. Но мне все равно немного неловко. От Анатольича такого не слышал. В любом случае, для меня это легенды. Кумиры. Как угодно назови. Поэтому исключительно наше общение строится на уважении.

– Насколько тяжело было их уговорить присоединиться к «Народной»?

– Переговоры прошли спокойно и быстро. Мы до этого не звали ребят в команду. У них почти не было свободного время в том году.

В этот раз мы поговорили с Александром Филимоновым. Он позвонил Титову. Дал мне обратную связь. Я позвонил Егору, мы все обсудили. Потом встретились, пожали руки и вот они в «Народной»!

– Стоит ли нам ждать кого-то еще из звезд «Спартака»? Может Романцева?

С Олегом Ивановичем мы поддерживаем теплые отношения. Он уже приезжал к нам на матч против « ». Сказал, что обязательно приедет еще раз.

Приходите на матчи «Народной»! Ведь только на наших матчах, вы сможете увидеть по настоящему российских футбольных легенд! – рассказал президент « » в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

«Народная Команда» – клуб болельщиков «Спартака», выступающий в .