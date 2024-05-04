Владислав Мак: «Титов и Аленичев сильно заряжены. Им очень нравится Медиалига»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Владислав Мак рассказал о вовлеченности Титова и Аленичева в Winline Медиалигу.

«Титов и Аленичев сильно заряжены. Им очень нравится Медиалига. Они в четверг были у нас на тренировке. Мы долго беседовали о правилах: о чистом времени, о красном мяче.

Они интересовались каждым игроком, спрашивали их историю. Они сильно погружены в клуб. Они сидели и спрашивали – почему на нас пульсометры не повесили (пульсометр в Медиалиге надевают на каждого игрока, включая запасных – Спортс)», – рассказал спортивный директор «Народной Команды» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Дмитрий Аленичев и Егор Титов заявлены за «Народную Команду», медиафутбольную команду болельщиков «Спартака». Легенды попали в заявку на матч с «Амкалом».

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