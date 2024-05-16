Андрей Мостовой о травме Торопа после столкновения с Алипом: «Все это страшно. Нурик — железная голова. Никому не советую с ним сталкиваться» 

Теги ЦСКА Зенит ФОНБЕТ Кубок России травмы Андрей Мостовой Нуралы Алип Владислав Тороп Футбол

Андрей Мостовой высказался о столкновении Владислава Торопа с Нуралы Алипом.

— Как видели момент с Торопом?

— Я был далеко, но все это страшно. Нурик — железная голова. Никому не советую с ним сталкиваться, — сказал полузащитник «Зенита».

«Желаю Торопу здоровья!» — добавил Мостовой.

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5 комментариев
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Прозвучало, как угроза
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тупейший комментарий. лучше бы здоровья пожелал...🤦‍♂️
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Мостовой, приезжай я тебе головой пробью по лицу и посмотрим что ты скажешь.Причём тут железная голова??? Тупорылый.
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