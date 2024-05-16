Андрей Мостовой о травме Торопа после столкновения с Алипом: «Все это страшно. Нурик — железная голова. Никому не советую с ним сталкиваться» 

Андрей Мостовой высказался о столкновении Владислава Торопа с Нуралы Алипом.

— Как видели момент с Торопом?

— Я был далеко, но все это страшно. Нурик — железная голова. Никому не советую с ним сталкиваться, — сказал полузащитник « ».

«Желаю Торопу здоровья!» — добавил .

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