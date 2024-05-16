Тороп после столкновения с Алипом: «Чувствую себя неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в суперфинал» 

Владислав Тороп рассказал о своем состоянии после столкновения с Нуралы Алипом.

Эпизод произошел в ответном матче ЦСКА и « » (0:0, 4:5 по пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Спасибо всем за слова поддержки. Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в суперфинал.

Ребята сегодня бились и друг за друга, и за меня – и я это ощущаю. Мы вместе всегда, всегда – ЦСКА», – сказал вратарь .

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