Тороп после столкновения с Алипом: «Чувствую себя неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в суперфинал»
Владислав Тороп рассказал о своем состоянии после столкновения с Нуралы Алипом.
Эпизод произошел в ответном матче ЦСКА и «Зенита» (0:0, 4:5 по пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Спасибо всем за слова поддержки. Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в суперфинал.
Ребята сегодня бились и друг за друга, и за меня – и я это ощущаю. Мы вместе всегда, всегда – ЦСКА», – сказал вратарь ЦСКА.
Множественные переломы лица у Торопа: увезли на скорой. Вышел 19-летний герой стендап-интервью с телеграм-каналом о кино!
ПС А парню вне всяких сомнений можно пожелать только скорейшего выздоровления
https://www.sovsport.ru/football/news/nadeyus-ty-bystro-popravishsya-alip-izvinilsya-pered-toropom-za-nanesyonnuyu-travmu