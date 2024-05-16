Тороп после столкновения с Алипом: «Чувствую себя неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в суперфинал» 

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Нуралы Алип Владислав Тороп Футбол

Владислав Тороп рассказал о своем состоянии после столкновения с Нуралы Алипом.

Эпизод произошел в ответном матче ЦСКА и «Зенита» (0:0, 4:5 по пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Спасибо всем за слова поддержки. Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в суперфинал. 

Ребята сегодня бились и друг за друга, и за меня – и я это ощущаю. Мы вместе всегда, всегда – ЦСКА», – сказал вратарь ЦСКА.

Множественные переломы лица у Торопа: увезли на скорой. Вышел 19-летний герой стендап-интервью с телеграм-каналом о кино!

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хороший парень - здоровья! А финалы еще придут
+34
-1
+33
Красавчики, спортс, а пост с извинениями от алипа не хотите выложить? Или подождем, пока здесь срач не заглохнет?
+32
-6
+26
Здоровья парень!!!! Уверен что всё будет хорошо!!!
+19
-1
+18
Ответ Senchas
Красавчики, спортс, а пост с извинениями от алипа не хотите выложить? Или подождем, пока здесь срач не заглохнет?
Больше поводов для срача, больше кликов, больше людей увидят дебильную рекламу буков, - красота же(нет), - зато кривой заголовок с "костями лицевого черепа" так и будет часами висеть("И так сойдёт"©)...🤷‍♂️

ПС А парню вне всяких сомнений можно пожелать только скорейшего выздоровления
+13
0
+13
Держись 💪🏼 мужик
+3
0
+3
Поправляйся!
+1
0
+1
Парню здоровья желаю! Хороший кипер, как болельщик Зенита говорю.
+2
-1
+1
Ответ Senchas
Красавчики, спортс, а пост с извинениями от алипа не хотите выложить? Или подождем, пока здесь срач не заглохнет?
Я выложил под утренними новостями.
+2
-1
+1
Всё с ним будет в порядке.
0
0
0
молодой парень сейчас восстановишься к следующему чемпионату и в бой)
0
0
0
Влад , Здоровья !!! Залип то хоть принёс извинения ? Что то нигде не писали !!!
0
0
0
Здоровья! Важно еще, чтобы психологически не надломился. Очень не хочется, чтобы повторилась история с Кучаевым, который прям сдулся после травмы крестов.
0
0
0
Ответ pyritanza
Больше поводов для срача, больше кликов, больше людей увидят дебильную рекламу буков, - красота же(нет), - зато кривой заголовок с "костями лицевого черепа" так и будет часами висеть("И так сойдёт"©)...🤷‍♂️ ПС А парню вне всяких сомнений можно пожелать только скорейшего выздоровления
О "костях лицевого черепа" - на совспорт в заметке та же терминология. Возможно, это медицинская формулировка из эпикриза.
0
0
0
Ответ ltkmaby
Извинения должны быть личные, а не через прессу.
А ты уверен, что личных извинений не было?
0
0
0
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Надеюсь Алип извинится
Уже:
https://www.sovsport.ru/football/news/nadeyus-ty-bystro-popravishsya-alip-izvinilsya-pered-toropom-za-nanesyonnuyu-travmu
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий