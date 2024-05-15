Радимов о мате Гатагова в адрес руководства Медиалиги: «Тут вообще не отвечают за базар? Можно вести себя как угодно, а потом просто извиниться?»

Владислав Радимов возмущен поведением Алана Гатагова в Winline Медиалиге.

«В Медиалиге вообще не отвечают за базар?

Открытость Медиалиги – это круто, но кажется, что люди в ней теряют голову от безнаказанности. Вот Алан Гатагов, который два тура говорил много откровенно грязных вещей в адрес лиги и ее руководителей. Причем слова после второй игры были жестче, чем после первой. О чем это говорит? Что безнаказанность и отсутствие реакции после первого эпизода привели к тому, что после второй игры Гатагов зашел еще дальше! И что теперь, можно просто извиниться, сказать забыли и все? Это так работает?

Многие уже могли забыть, но ведь уже утихший мой спор с Мавриным (хавбек «Амкала» – Спортс) тоже начался из-за его чрезмерно эмоционального поведения и слов в адрес арбитров. И там тоже все очень легко сошло на тормозах, никакой ответственности? То есть официально в лиге принято, что можно вести себя как угодно, говорить абсолютно любые слова, совершенно не контролировать себя, а потом просто извиниться и все? Как по мне, за базар нужно отвечать, а то как-то слишком легковесно получается! Но если правила игры такие, я тогда хотел бы выписать себе индульгенцию, сказать заранее что я извиняюсь и теперь буду творить все что захочу!

Конечно, мне могут сказать, что я сам будучи игроком ангельским характером не отличался. Все верно, но не забывайте, что я за свою несдержанность на поле и около него платил дисквалификациями, иногда длительными, и штрафами с большим количеством нулей. Мне мои слова и эмоции дорого обходились, а в Медиалиге все как будто привыкли, что можно отделаться малой кровью. Ну если так, грязь на поле и на бровке не закончится никогда!

Самое смешное, что истерика Гатагова на судей и руководство лиги началась после того, как против него сыграли грубо, и он снял бутсы и ходил по полю босиком и всем показывал ссадину на стопе.

А теперь посмотрите на это фото. Это нога Джона Терри после матча с МЮ, в котором он оформил чемпионство в 2006 года, а в одном из стыков в него жестко врубился Руни. И не помню с его стороны истерик тогда», – заявил главный тренер медиафутбольного клуба « ».

Напомним, два тура Медиалиги подряд президент и игрок FC Bus Алан Гатагов активно выражал недовольство, покрывая матом судей, президента лиги Николая Осипова и президента команды ФК «10» Азамата Мусагалиева.