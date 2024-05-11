«Вы все мне – по ###». Алан Гатагов обматерил Осипова, Азамата и Жилинского в Медиалиге

Алан Гатагов не сдержал эмоций в Winline Медиалиге.

Хавбек FC Bus обматерил людей на бровке после не назначенного пенальти и удаления в МФЛ.

«Ну это пенальти, #####! Ну что это, если не пенальти? Мне по ###! Азамат – по ###! Коля – по ###! Жилинский – по ###! Вы все мне – по ###.

Это пидарастия. Это пенальти чистый, #####. С позиции силы будем общаться, я тебе все это говно припомню», – прокричал Гатагов на эмоциях.

FC Bus играл с ФК «10» в 4-м туре Winline Медиалиги (0:6).