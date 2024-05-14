Алан Гатагов: «Конфликт с Медиалигой исчерпан. То, что я говорил на поле – плохой пример для подражания»

Алан Гатагов извинился перед Winline Медиалигой и Николаем Осиповым.

Ранее Хавбек FC Bus обматерил людей на бровке после не назначенного пенальти и удаления в четвертом туре МФЛ-5 против ФК «10».

«Конфликт с лигой исчерпан! Обсудили все нюансы, выслушали друг друга, пришли к общему знаменателю.

Хочется, чтобы в дальнейшем таких ситуаций было меньше, ибо то, что я говорил на поле – это плохой пример для подражания.

Николая Осипов знаю много лет, очень дорожу этим человеком. Он делает большое дело для всего медиафутбола, для меня и вас в том числе. Обид друг на друга никаких нет. Готов понести наказание от КДК в полном объеме. Нужно учиться быть добрее и меньше выливать негатив в массы.

Всех обнял, встретимся на полях Медиалиги», – написал Гатагов.