Алан Гатагов: «Конфликт с Медиалигой исчерпан. То, что я говорил на поле – плохой пример для подражания»
Алан Гатагов извинился перед Winline Медиалигой и Николаем Осиповым.
Ранее Хавбек FC Bus обматерил людей на бровке после не назначенного пенальти и удаления в четвертом туре МФЛ-5 против ФК «10».
«Конфликт с лигой исчерпан! Обсудили все нюансы, выслушали друг друга, пришли к общему знаменателю.
Хочется, чтобы в дальнейшем таких ситуаций было меньше, ибо то, что я говорил на поле – это плохой пример для подражания.
Николая Осипов знаю много лет, очень дорожу этим человеком. Он делает большое дело для всего медиафутбола, для меня и вас в том числе. Обид друг на друга никаких нет. Готов понести наказание от КДК в полном объеме. Нужно учиться быть добрее и меньше выливать негатив в массы.
Всех обнял, встретимся на полях Медиалиги», – написал Гатагов.