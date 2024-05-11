Дмитрий Кортава: «Неделю назад большинство говорило, что Алан Гатагов – главная звезда лиги. У талантливых людей бывают срывы»

Дмитрий Кортава надеется, что Алан Гатагов переосмыслит свое поведение.

– Как вы относитесь к поведению Гатагова и к тому, что это происходит не первый раз?

– Плохо. Как к этому еще можно относиться? Следующий вопрос сразу предугадаю: будем разбираться. Посмотрим, сколько матчей [дисквалификации] Алан получит.

– Как его поведение влияет на имидж лиги? И нужен ли такой персонаж вообще лиге?

– Неделю назад большинство говорило, что Алан Гатагов – главная звезда лиги на данный момент. У любых талантливых людей бывают срывы.

Понято, что это не первый раз, понятно, что на это надо реагировать. Поэтому, думаю, среди недели будет реакция. Но нельзя отрицать, что Алан – жемчужина Медиалиги со всех точек зрения.

Надеюсь, он поймет, что со всех точек зрения это плохо, перестроится и в новой другой роли себя попробует найти себя. И в новой роли с адекватной точки зрения будет себя показывать, – сказал технический директор в интервью корреспонденту Спортса Никите Касымову.

Во время матча 4-го тура Медиалиги FC Bus – ФК «10» (0:6) Гатагов после не назначенного пенальти и удаления обматерил людей на бровке. В частности президент ФК «10» , резервного арбитра матча Дмитрия Жилинского и .