Дмитрий Кортава: «Неделю назад большинство говорило, что Алан Гатагов – главная звезда лиги. У талантливых людей бывают срывы»
Дмитрий Кортава надеется, что Алан Гатагов переосмыслит свое поведение.
– Как вы относитесь к поведению Гатагова и к тому, что это происходит не первый раз?
– Плохо. Как к этому еще можно относиться? Следующий вопрос сразу предугадаю: будем разбираться. Посмотрим, сколько матчей [дисквалификации] Алан получит.
– Как его поведение влияет на имидж лиги? И нужен ли такой персонаж вообще лиге?
– Неделю назад большинство говорило, что Алан Гатагов – главная звезда лиги на данный момент. У любых талантливых людей бывают срывы.
Понято, что это не первый раз, понятно, что на это надо реагировать. Поэтому, думаю, среди недели будет реакция. Но нельзя отрицать, что Алан – жемчужина Медиалиги со всех точек зрения.
Надеюсь, он поймет, что со всех точек зрения это плохо, перестроится и в новой другой роли себя попробует найти себя. И в новой роли с адекватной точки зрения будет себя показывать, – сказал технический директор Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Никите Касымову.
Во время матча 4-го тура Медиалиги FC Bus – ФК «10» (0:6) Гатагов после не назначенного пенальти и удаления обматерил людей на бровке. В частности президент ФК «10» Азамата Мусагалиева, резервного арбитра матча Дмитрия Жилинского и Николая Осипова.