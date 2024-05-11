«По-человечески обидно такое слышать». Осипов о словах Алана Гатагова

Теги Алан Гатагов Winline Медиалига Николай Осипов Азамат Мусагалиев FC Bus Дмитрий Жилинский Медиафутбол

Николай Осипов высказывался о эмоциональной речи Алана Гатагова .

– Гатагов сегодня наговорил разных слов. Как вы воспринимаете произошедшее?

– Часть этих слов была адресована мне. Зная Алана 14 лет, по-человечески обидно такое слышать.

– Будут какие-то санкции к нему применены?

– Наши с ним отношения – эта история точно не санкционная. А если мы говорим в контексте лиги, надо дождаться Диму Кортаву и задать этот вопрос ему.

– Вы лично поменяли отношение к Алану?

– За 14 лет ты многие вещи ценишь больше, чем какую-то ежеминутную историю. Я отчасти уже привык, что Алан эмоциональный человек и многие вещи на эмоциях [говорит]. Потом осознает. Я надеюсь, что все извинения, которые у нас в жизни возникали, они были искренними.

Если он искренне осознает неправильный контекст, который он озвучил, я восприму как достаточную историю, чтобы не воспринимать все близко к сердцу, – рассказал президент Winline Медалиги в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Во время матча 4-го тура Медиалиги FC Bus – ФК «10» (0:6) Гатагов после не назначенного пенальти и удаления обматерил людей на бровке. В частности президент ФК «10» Азамата Мусагалиева, резервного арбитра матча Дмитрия Жилинского и Николая Осипова.

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