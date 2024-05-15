Хавбек «Броуков» Табриз избежал серьезной травмы. Восстановление займет от 4 до 6 недель

Теги травмы Winline Медиалига БроукБойз Табриз Мирзоалиев Медиафутбол

От 4 до 6 недель понадобится Табризу Мирзоалиеву на восстановление от травмы.

Хавбеку «БроукБойз» диагностировали надрыв боковой связки, продольный разрыв мениска, надрыв верхней головки икроножной мышцы и контузия кости.

«Благодаря боковым связкам и тому, что я смог сгруппироваться и что таз с голеностопом не остались на месте, а продолжили движение за коленом», – рассказал Табриз.

Табризу не потребуется операция, лечение будет консервативным.

Мирзоалиев получил травму в матче 4-го тура Winline Медиалиги в столкновении с игроком GOATS Романом Романовым.

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