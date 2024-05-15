Хавбек «Броуков» Табриз избежал серьезной травмы. Восстановление займет от 4 до 6 недель
От 4 до 6 недель понадобится Табризу Мирзоалиеву на восстановление от травмы.
Хавбеку «БроукБойз» диагностировали надрыв боковой связки, продольный разрыв мениска, надрыв верхней головки икроножной мышцы и контузия кости.
«Благодаря боковым связкам и тому, что я смог сгруппироваться и что таз с голеностопом не остались на месте, а продолжили движение за коленом», – рассказал Табриз.
Табризу не потребуется операция, лечение будет консервативным.
Мирзоалиев получил травму в матче 4-го тура Winline Медиалиги в столкновении с игроком GOATS Романом Романовым.