Хавбек «Броуков» Табриз избежал серьезной травмы. Восстановление займет от 4 до 6 недель

От 4 до 6 недель понадобится Табризу Мирзоалиеву на восстановление от травмы.

Хавбеку « » диагностировали надрыв боковой связки, продольный разрыв мениска, надрыв верхней головки икроножной мышцы и контузия кости.

«Благодаря боковым связкам и тому, что я смог сгруппироваться и что таз с голеностопом не остались на месте, а продолжили движение за коленом», – рассказал Табриз.

Табризу не потребуется операция, лечение будет консервативным.

Мирзоалиев получил травму в матче 4-го тура в столкновении с игроком GOATS Романом Романовым.