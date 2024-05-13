Райзен: «Заявляю официально: Мазур заберет звание лучшего бомбардира МФЛ»

Райзен считает, что Мазур сможет стать лучшим бомбардиром Winline МФЛ-5.

«Мазур уже ######, если честно. Он в фэнтези и вообще везде. Меня люди спрашивают: «А Мазур выйдет?» Мы во дворе, что ли? Он меня бесит уже.

Он должен забить больше… (в этот момент Мазур прервал интервью и сказал: «Все, сейчас попрощаемся» – Спортс). Сейчас попрощаемся! У него свадьба, ему деньги надо зарабатывать, а там Кутуз уже сколько наклепал? У него бонусы от этого зависят. Как ты догонять его будешь?

Хотя у меня есть мысль… Расскажу потом. Заявляю официально: Мазур заберет звание лучшего бомбардира МФЛ», – отметил президент «Броуков».

Мазур пропустил последний матч «Броуков» против GOATS (1:2) из-за травмы. В этом сезоне форвард забил четыре гола. У лидирующего в гонке бомбардиров Кутуза 12 мячей.